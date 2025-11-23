Language
    चाचा और चचेरे भाइयों ने तबाह कर दिया है; हाजीपुर के थाने में लड़की ने लगाई गुहार

    By Brajesh Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:43 PM (IST)

    हाजीपुर में एक लड़की ने अपने चाचा और चचेरे भाइयों पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने परिवार के सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पीड़िता ने संपत्ति हड़पने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है।

    चाचा एवं चचेरे भाइयों पर एफआइआर। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, जंदाहा (हाजीपुर)। Hajipur Crime News: अपने चाचा और उसके परिवार से त्रस्‍त एक किशोरी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस बाबत उसने जंदाहा थाने में मामला दर्ज कराया है।

    थाना क्षेत्र के एक गांव की क‍िशोरी ने प्राथम‍िकी में कहा है कि उसके चाचा और चचेरे भाई अक्‍सर मारपीट और अभद्र व्‍यवहार करते हैं। 

    स्‍थ‍ित‍ि ऐसी है कि यदि उसे और परिवार को नहीं बचाया गया तो उन्‍हें गांव छोड़कर जाने आत्‍महत्‍या की नौबत नहीं आ जाए। उनलोगों की वजह से जीना मुश्किल हो गया है। परिवार का चैन छ‍िन गया है। 

    अक्‍सर करते हैं मारपीट और बदसलूकी

    16 वर्षीय किशोरी ने कहा है क‍ि दो माह पूर्व उनलोगों ने जान मारने की धमकी देते हुए गर्दन दबा दिया था। ऐसा वे सब अक्‍सर करते रहते हैं। 

    लड़की ने यह भी कहा है कि नाबालिग होने के बावजूद वे लोग जबरन उसकी शादी करवाने पर तुले हुए हैं, लेक‍िन वह इसके लिए तैयार नहीं है। 

    वह गरीब मां-बाप की संतान है। पढ़-लिखकर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन चाचा और चचेरे भाइयों को यह पसंद नहीं है। वे आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। 

    शांत‍ि और प्रत‍िष्‍ठा से जीवनयापन की हो व्‍यवस्‍था

    शादी से इनकार करने पर किसी भी लड़के का नाम लेकर अभद्रता और गालीगलौज की जाती है। वे लोग पिस्‍टल-गोली का भय दिखाते हुए मारने की धमकी देते रहते हैं। 

    दर्ज प्राथमिकी में पुलिस-प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि मामले का गहन जांच करते उन्हें एवं उनके परिवार की जान माल की सुरक्षा और शांति एवं प्रतिष्ठा से जीवन यापन की व्यवस्था की जाए।

    बताया गया है कि आरोपि‍त ने दो वर्ष पूर्व उनकी मंद बुद्धि दादी से सभी जमीन घर सहित रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम कर लिया है, जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। पुलिस मामले के अनुसंधान में लगी है।

     

     

     

