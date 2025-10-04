वैशाली में आकाशीय बिजली गिरने से घर में लगी आग, 50 लाख का टेंट सामान और दो बाइक जलकर राख
हाजीपुर के कला चकबीजगानी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से सूरज राय के घर में भीषण आग लग गई। इस घटना में टेंट का सामान दो मोटरसाइकिलें सहित लगभग 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सदर थाना क्षेत्र के कला चकबीजगानी गांव में शनिवार की दोपहर ठनका (आकाशीय बिजली) गिरने से एक घर में भीषण आग लग गई।
इस घटना में लाखों रुपये का टेंट का सामान और दो बाइक जलकर राख हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने चापाकल, मोटर पंप आदि की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया।
इसी बीच, दमकल कर्मियों को भी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक घर में रखा लाखों रुपये का सामान पूरी तरह जल चुका था।
आगलगी में स्थानीय निवासी सूरज राय का घर और उसमें रखा टेंट हाउस का सामान, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी सहित दो वाहन जलकर राख हो गए।
पीड़ित सूरज राय ने बताया कि ठनका गिरने से घर में अचानक आग लग गई, जिसने कुछ ही मिनटों में भयावह रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते घर में रखा सारा सामान जल गया।
आगलगी में एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, जनरेटर, फाइबर कुर्सियां, तिरपाल, पंखे, फाइबर टेबल, बाक्स, महाराजा कुर्सियां, कारपेट, डेकोरेशन का सामान, कूलर और सीलिंग फैन सहित करीब 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। घटना के बाद पीड़ित परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।