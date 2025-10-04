Language
    हाजीपुर में फाइनेंस कर्मी को गोली मारी, छिनतई का विरोध करने पर हमला

    By Ravikant Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:26 PM (IST)

    हाजीपुर के जंदाहा थाना क्षेत्र में मुकुंदपुर भात बायो पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मी को गोली मार दी। छिनतई का विरोध करने पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। घायल युवक राघोपुर का गुलशन कुमार है जो अपने बीमार भाई से मिलने पटना जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायल युवक का इलाज जारी है।

    घायल व्यक्ति का अस्पताल में चल रहा इलाज। (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हाजीपुर जंदाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकुंदपुर भात बायो पेट्रोल पंप के निकट बाइक सवार बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मी को छिनतई का विरोध करने पर गोली मारकर घायल कर दिया।

    गोली मारने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर राजगीर जुट गए। घटना की जानकारी राहगीरों ने स्थानीय थाना की पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पहुंची जंदाहा थाने की पुलिस ने घायल युवक को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया।

    घायल युवक की स्थिति नाजुक बताई गई है। घायल युवक राघोपुर निवासी गुलशन कुमार बताया गया। घटना की सूचना पुलिसकर्मी के द्वारा घायल के परिवार वालों को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार वाले सदस्य अस्पताल पहुंच गए।

    घटना के संबंध में घायल के परिवार वालों ने बताया कि पुलिस ने सूचना दिया कि गुलशन कुमार को गोली मार दिया है। हम लोग सदर अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि गुलशन कुमार का भाई बीमार था, वह रोसरा से बाइक पर सवार होकर अपने भाई से मिलने पटना जा रहा था।

    इसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने गोली मार दिया। युवक को एक गोली मारी गई है। घायल युवक की स्थिति नाजुक बताई गई है। फिलहाल घायल युवक का इलाज किया जा रहा है।

    इस संबंध में जंदाहा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि मुकुंदपुर भात पेट्रोल पंप के निकट छिनतई का विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने एक फाइनेंस कमी को गोली मार दिया।

    थाना के गश्त में तैनात पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर इलाज के लिए अपनी वाहन से सदर अस्पताल पहुंचाया। घायल युवक राघोपुर का बताया गया है। वह पटना में अपने रिलेटिव से भेंट करने जा रहा था।