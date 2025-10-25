Hajipur Crime: बीमार बेटे की देखभाल में जुटे थे माता-पिता, बेटी के कमरे में जाकर देखा तो उड़े होश
वैशाली जिले में अलग-अलग जगहों से दो लड़कियां लापता हो गईं। इनमें एक नाबालिग है। दोनों मामले में अलग-अलग थानों में एफआइआर की गई है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। पुलिस छानबीन में जुटी है।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। वैशाली जिले में दो दिनों में लगातार दो लड़कियों के लापता होने का मामला सामने आया है। इनमें एक नाबालिग है। मामला सदर और वैशाली थाना क्षेत्र का है। दोनों मामले में अलग-अलग एफआइआर कराई गई है। पुलिस दोनों का पता लगाने में जुटी है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है।
सदर थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय किशोरी अचानक कमरे से लापता हो गई। उसके माता-पिता अपने बीमार बेटे की देखभाल में जुटे थे। इसी क्रम में जब उसकी मां ने कमरे में जाकर देखा तो वह नहीं मिली। खोजबीन शुरू की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस बाबत थाने में अभिषेक कुमार, उसके माता-पिता एवं दोस्तों पर अपहरण की एफआइआर कराई गई है।
पुलिस को दिए आवेदन में बताया गया है कि लड़की से सदर थाना क्षेत्र के पानापुर लंगा निवासी अभिषेक कुमार बातचीत करता था। लड़की के परिवार वालों को यह पसंद नहीं था। इसको लेकर पंचायती भी हुई थी। जब लड़की लापता हुई तो स्वजनों को वह बात ध्यान में आ गई। इसके बाद वे सब अभिषेक के घर पहुंचे। उसके माता-पिता से शिकायत की तो वे गालीगलौज करने लगे।आरोप लगाया गया है कि लड़के के माता-पता ने कहा कि उसका बेटा उसे भगा ले गया है, उसी से शादी भी करेगा। इसके बाद फिर पंचायत बुलाई गई। तब पता चला कि अपने परिवार और दोस्तों की मदद से वह किशोरी को भगा ले गया है।
उधर वैशाली थाना क्षेत्र के लालगंज की एक छात्रा का अपहरण कालेज जाते समय कर लिया गया। 22 वर्षीय छात्रा कालेज गई थी लेकिन लौटकर नहीं आई। परिवार वालों ने खोजबीन की तो पता चला कि लालगंज थाना क्षेत्र के पुरखौली वार्ड पांच निवासी अंकित यादव ने अपने परिवार वालों एवं सहयोगियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया है। इस घटना को लेकर उसके पिता ने अंकित यादव, उसके पिता राम एकवाल राय उर्फ मकई राय, उसके सहयोगी सुनील राय, किशोर राय, प्रभात कुमार और गौतम कुमार के विरुद्ध अपनी पुत्री का अपहरण कर लिए जाने की प्राथमिकी कराई है।
