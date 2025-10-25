Hajipur Crime: बीमार बेटे की देखभाल में जुटे थे माता-पिता, बेटी के कमरे में जाकर देखा तो उड़े होश

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। वैशाली जिले में दो दिनों में लगातार दो लड़क‍ियों के लापता होने का मामला सामने आया है। इनमें एक नाबालिग है। मामला सदर और वैशाली थाना क्षेत्र का है। दोनों मामले में अलग-अलग एफआइआर कराई गई है। पुलिस दोनों का पता लगाने में जुटी है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सदर थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय किशोरी अचानक कमरे से लापता हो गई। उसके माता-पि‍ता अपने बीमार बेटे की देखभाल में जुटे थे। इसी क्रम में जब उसकी मां ने कमरे में जाकर देखा तो वह नहीं मिली। खोजबीन शुरू की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस बाबत थाने में अभिषेक कुमार, उसके माता-पिता एवं दोस्‍तों पर अपहरण की एफआइआर कराई गई है।

पुलिस को दिए आवेदन में बताया गया है कि लड़की से सदर थाना क्षेत्र के पानापुर लंगा निवासी अभिषेक कुमार बातचीत करता था। लड़की के परिवार वालों को यह पसंद नहीं था। इसको लेकर पंचायती भी हुई थी। जब लड़की लापता हुई तो स्‍वजनों को वह बात ध्‍यान में आ गई। इसके बाद वे सब अभिषेक के घर पहुंचे। उसके माता-पिता से शिकायत की तो वे गालीगलौज करने लगे।आरोप लगाया गया है कि लड़के के माता-पता ने कहा क‍ि उसका बेटा उसे भगा ले गया है, उसी से शादी भी करेगा। इसके बाद फिर पंचायत बुलाई गई। तब पता चला कि अपने परिवार और दोस्‍तों की मदद से वह किशोरी को भगा ले गया है।