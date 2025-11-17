संवाद सूत्र, जंदाहा (हाजीपुर)। Hajipur Crime News: अपने परिचित के संस्‍थान में बीसीए (BCA Admission) में नामांकन का झांसा देकर थाना क्षेत्र के एक गांव की एक छात्रा के साथ दो युवकों ने गंदा काम किया।

पटना ले जाकर दोनों ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। घटना 10 अक्‍टूबर की है, अब इस मामले में एफआइआर की गई है।

दो युवकों पर एफआइआर

छात्रा की मां ने दोनों युवकों पर जंदाहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। मह‍िला पुलिस अधिकारी ने छात्रा से घटना का ब्‍योरा लिया।

प्राथमिकी में जंदाहा थाना के मलाही निवासी मो आफताब के पुत्र साजिद राजा एवं मो नासिर के पुत्र मो इम्तियाज उर्फ साहिल को नामजद किया गया है।

बताया गया है कि उनकी 20 वर्षीय पुत्री ने उन्हें बताया कि बीते 10 अक्टूबर को जब वह बीसीए में एडमिशन करवाने हाजीपुर गई थी तो उसी दौरान दोनों युवक उसके पास पहुंचे।

हाजीपुर से ले गए पटना

कहा क‍ि उसका एडमिशन पटना के कॉलेज में करा देंगे। एडमिशन के लिए अपने जान-पहचान वाले से बात की और उसे पटना ले गए।

उनकी पुत्री ने उन्हें बताया कि दोनों युवकों ने बारी-बारी से जबरन शारीरिक संबंध बनाया। दोनों ने इस दौरान उसका वीडियो भी बना लिया।

उनकी पुत्री ने सारी बात उन्‍हें बताई। जब वह दोनों युवकों के घर के लोगों को इसकी शिकायत करने गई तो उन लोगों ने गाली-गलौज की।

वायरल कर द‍िया वीडियो

दोनों आरोपित युवक वीडियो वायरल करने एवं जान मारने की धमकी दी। इसी दौरान चार दिन पूर्व उनलोगों ने वीडियो वायरल कर दिया। अब दो लाख रुपये की मांग कर रहे हैं।



जंदाहा थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि घटना की गहन जांच-पड़ताल की जा रही है। जंदाहा थाना में तैनात महिला पुलिस पदाधिकारी शालिनी कुमारी को इस मामले का अनुसंधानकर्ता बनाया गया है।