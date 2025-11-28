जागरण टीम, हाजीपुर। वैशाली जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से युवती और मह‍िला गायब हो गई। इस मामले में बेलसर और महनार थाने में एफआइआर कराई गई है।

बेलसर थाना क्षेत्र की एक युवती की शादी तय हो चुकी थी। 19 वर्षीय युवती का घर से अपहरण कर लिया गया। इस आशय की एफआइआर इसी थाना क्षेत्र के मनोरा निवासी युवक विशाल कुमार पर कराई गई है।

इसमें कहा गया है कि 50 हजार रुपये और दो लाख के आभूषण के साथ युवती का घर से अपहरण कर लिया गया। एफआइआर के अनुसार अगले वर्ष उसकी शादी तय थी।

आरोप है कि विशाल ने अपने परिवारवालों के साथ मिलकर युवती का अपहरण किया है। एफआइआर में विशाल कुमार समेत चार को आरोपित किया गया है।

तीन बच्चों की मां ससुराल से गहने और रुपये लेकर गायब

उधर महनार थाना क्षेत्र स्थित ससुराल से तीन बच्चों की तीनों बच्चों, 12 हजार रुपये नगद और दो लाख रुपये कीमत का आभूषण लेकर घर से गायब हो गई।

इस बाबत महनार के ही अलीपुर हट्टा निवासी संजीत कुमार सिंह समेत अन्‍य पर एफआइआर कराई गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मह‍िला के पत‍ि ने बताया है कि गायब होने के बाद काफी खोजबीन की। इसी दौरान पता चला कि वह घर से बच्चों के साथ 12 हजार रुपये नगद और दो लाख रुपये का आभूषण लेकर निकली। संजीत कुमार सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया है। इसके बाद संजीत समेत अमन कुमार, मनोज कुमार चौधरी, देवकी देवी तथा सुबोध पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। विशेष अभियान में विभिन्न मामलों में पकड़े गए 29 आरोपित जिले में अपराध नियंत्रण और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न मामलों में 29 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी प्रभारी पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि बीते गुरुवार को जिले के सभी थाना एवं ओपी क्षेत्र में अभियान चलाकर 29 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक, आइटी एक्ट के मामले में एक, एससी-एसटी एक्ट के मामले में दो, चोरी के मामले में आठ, उत्पाद अधिनियम के मामले में आठ, वारंट में पांच एवं अन्य मामलों में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।