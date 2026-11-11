हाईटेक ड्रोन से 4 किमी तक निगरानी, रेलवे ट्रैक के किनारे बढ़ाई गई गश्त; छठ पर हाजीपुर स्टेशन पर सुरक्षा सख्त 

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए अलर्ट मोड में दिख रहा है। पर्व के दौरान हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है।

स्टेशन परिसर में मैनुअल चेकिंग के साथ अब आधुनिक ड्रोन तकनीक से भी निगरानी की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक पीके रावत के नेतृत्व में उपनिरीक्षक राकेश कुमार सुरक्षा व्यवस्था का क्लोज सुपरविजन कर रहे हैं। प्रशिक्षित आरपीएफ ड्रोन ऑपरेटर द्वारा स्टेशन क्षेत्र एवं आसपास करीब चार किलोमीटर तक के इलाके में निगरानी की जा रही है। इसमें घोसवर, धरोहर हाल्ट और महाप्रबंधक कार्यालय क्षेत्र भी शामिल है। ड्रोन के माध्यम से रेलवे ट्रैक, स्टेशन परिसर, संवेदनशील स्थानों और आसपास की गतिविधियों पर सतत नजर रखी जा रही है। इसका उद्देश्य पत्थरबाजी, संदिग्ध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों की पहचान कर समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करना है। छठ पर्व के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर गड़बड़ी फैलाने की आशंका को देखते हुए आरपीएफ हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही है। पारंपरिक सुरक्षा जांच और आधुनिक ड्रोन तकनीक के समन्वय से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।