समस्तीपुर में बाया नदी में डूबी नाव, 19 वर्षीय युवक लापता, तीन साथियों ने तैरकर बचाई जान

संवाद सहयोगी, विद्यापतिनगर (समस्तीपुर)। Samastipur Boat Accident: जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र में बुधवार को बाया नदी में नाव डूबने से 19 वर्षीय युवक लापता हो गया।

हादसा बाजिदपुर पंचायत स्थित बमौरा घाट के पास उस समय हुआ, जब लोहे की छोटी नाव से चार युवक नदी पार कर रहे थे। नाव डूबने के बाद तीन युवक किसी तरह तैरकर नदी से बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि एक युवक का पता नहीं चल सका।

नदी पार करते समय हादसा मिली जानकारी के अनुसार, खनुआं गांव के चार युवक लोहे की छोटी नाव पर सवार होकर नदी पार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक नाव नदी में डूब गई। नाव डूबते ही उस पर सवार युवकों के बीच चीख-पुकार मच गई और तीन युवक तैरकर किसी तरह बाहर निकल आए, जबकि चौथा युवक पानी में डूब गया। लापता युवक की पहचान लापता युवक की पहचान खनुआं गांव के वार्ड संख्या-12 निवासी चंद्रशेखर महतो के पुत्र सन्नी कुमार (19) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि नदी से बाहर निकले तीनों युवक हादसे के बाद वहां से अन्यत्र चले गए।