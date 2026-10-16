राघोपुर नाव हादसा: प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार पर गिरी गाज, PHC की कमान डॉ. सुशीला को

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। राघोपुर के रामपुर श्यामचंद पंचायत में 13 अक्टूबर की रात हुए नाव हादसे में घायलों के इलाज में लापरवाही बरतने पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।

सिविल सर्जन कार्यालय से आदेश जारी कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राघोपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार को पद से मुक्त कर दिया गया है।

इलाज में बरती गई लापरवाही

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि 13 अक्टूबर को राघोपुर में हुए नाव हादसे के क्रम में डॉ. प्रवीण कुमार प्रभारी के द्वारा घायल रोगियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में लापरवाही की गई।