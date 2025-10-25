हाजीपुर में छठ महापर्व के लिए जिला प्रशासन हाई अलर्ट, ड्रोन-सीसीटीवी से निगरानी, घाटों पर विशेष सुरक्षा-सुविधा

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में कार्य कर रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और विधि-व्यवस्था को लेकर छठ घाटों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। सभी घाटों की ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी।

इस संबंध में डीएम वर्षा सिंह एवं एसपी ललित मोहन शर्मा ने शनिवार को संयुक्त आदेश जारी किया है। गंगा और गंडक नदी के विभिन्न घाटों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर कर्तव्य पालन करने, प्रतिनियुक्ति स्थल पर समय से उपस्थित रहने, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं के लिए सुगम मार्ग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

साथ ही किसी भी घटना को हल्के में न लेने और छोटी से छोटी सूचना को भी वरीय अधिकारियों तक तुरंत पहुंचाने को कहा गया है। छठ पर्व की अवधि में सभी दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी अलर्ट मोड में रहने तथा श्रद्धालुओं से सहयोगात्मक व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है। वहीं घाटों पर पटाखों की बिक्री, आतिशबाजी और नावों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

एसडीआरएफ की टीम नदी में गश्त लगाती रहेगी। गहरे पानी वाले घाटों पर बैरिकेडिंग व खतरनाक घाटों पर चेतावनी संकेत बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया गया है। छठ पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पूरे जिले में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की जा जा रही है।

डीएम ने बताया कि साइबर सेल और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की टीम इंटरनेट मीडिया पर लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने उपद्रवी तत्वों और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारी करेंगे छठ घाटों का भौतिक निरीक्षण डीएम ने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी, विशेषकर हाजीपुर, महुआ और महनार के एसडीओ एवं एसडीपीओ, संबंधित बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष, अपने-अपने क्षेत्र के सभी घाटों का शत-प्रतिशत भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।

निरीक्षण के दौरान यह भी देखा जाएगा कि प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने कर्तव्य स्थल पर समय से उपस्थित हैं या नहीं। सभी अधिकारी जीपीएस टैग फोटो लेकर जिला विधि-व्यवस्था व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगे। एसपी की अपील, अफवाहों पर ध्यान न दें एसपी ललित मोहन शर्मा ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि सही जानकारी के लिए लोग जिला पुलिस के फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पेज से अपडेट प्राप्त करें।

साथ ही सभी थानाध्यक्षों को शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। हेल्पलाइन नंबर जारी, नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में निगरानी छठ पर्व के दौरान किसी भी समस्या के समाधान के लिए जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 06224-260220 जारी किया गया है। नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।

घाटों पर रोशनी, सफाई और सजावट की विशेष व्यवस्था संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि घाटों पर जाने वाले रास्तों की सफाई और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने, प्रतिबंधित घाटों पर श्रद्धालुओं को जाने से रोकने के लिए सूचना बोर्ड लगाने और आवश्यक कर्मियों की तैनाती करने का आदेश दिया गया है।