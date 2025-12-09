हाजीपुर स्टेशन पर नशाखुरानी गिरोह का तांडव, एक ही परिवार के चार सदस्य बेहोश

जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। हाजीपुर रेलवे स्टेशन के बाहर सोमवार देर शाम नशाखुरानी गिरोह ने एक ही परिवार के चार सदस्यों को अपना शिकार बना लिया। गिरोह के सदस्यों ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया और मौका पाकर उनका सारा सामान लेकर फरार हो गए। बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़े चारों लोगों को स्थानीय लोगों ने देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को दी। इसके बाद सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव के एक ही परिवार के चार सदस्य सोमवार को पटना किसी काम से गए थे।

देर शाम पटना से लौटते वक्त वे हाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। यहां से गोरौल जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन में देर होने के कारण सभी स्टेशन के बाहर चाय पीने चले गए।

इसी दौरान नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों ने उन्हें निशाना बनाया। चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर परोसा गया, जिसे पीते ही एक-एक कर सभी जमीन पर गिरने लगे और बेहोश हो गए।

इसी बीच मौका पाकर गिरोह के सदस्य उनका बैग, मोबाइल और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने जब चार लोगों को बेसुध हालत में देखा, तो हड़कंप मच गया।

भीड़ जुटने लगी और फिर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि सभी को नशीला पदार्थ दिया गया था। समय से अस्पताल पहुंचाने के कारण उनकी स्थिति खतरे से बाहर है।