हाजीपुर स्टेशन पर नशाखुरानी गिरोह का तांडव, एक ही परिवार के चार सदस्य बेहोश
हाजीपुर रेलवे स्टेशन के बाहर नशाखुरानी गिरोह ने एक ही परिवार के चार सदस्यों को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और उनका सामान लूट लिया। घटना सोमवार द ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। हाजीपुर रेलवे स्टेशन के बाहर सोमवार देर शाम नशाखुरानी गिरोह ने एक ही परिवार के चार सदस्यों को अपना शिकार बना लिया। गिरोह के सदस्यों ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया और मौका पाकर उनका सारा सामान लेकर फरार हो गए। बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़े चारों लोगों को स्थानीय लोगों ने देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को दी। इसके बाद सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव के एक ही परिवार के चार सदस्य सोमवार को पटना किसी काम से गए थे।
देर शाम पटना से लौटते वक्त वे हाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। यहां से गोरौल जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन में देर होने के कारण सभी स्टेशन के बाहर चाय पीने चले गए।
इसी दौरान नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों ने उन्हें निशाना बनाया। चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर परोसा गया, जिसे पीते ही एक-एक कर सभी जमीन पर गिरने लगे और बेहोश हो गए।
इसी बीच मौका पाकर गिरोह के सदस्य उनका बैग, मोबाइल और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने जब चार लोगों को बेसुध हालत में देखा, तो हड़कंप मच गया।
भीड़ जुटने लगी और फिर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि सभी को नशीला पदार्थ दिया गया था। समय से अस्पताल पहुंचाने के कारण उनकी स्थिति खतरे से बाहर है।
बेहोशी से उबरने के बाद पीड़ितों ने बताया कि वे पटना घूमने गए थे। हाजीपुर पहुंचने पर गोरौल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, इसी दौरान बाहर चाय पीने गए।
परिवार की सदस्य संगीता कुमारी ने बताया कि चाय पीते ही सभी की हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में वे बेहोश हो गए। होश आने पर पता चला कि उनका सारा सामान चोरी हो चुका था।
पुलिस ने मामला दर्ज कर नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है।
