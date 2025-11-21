राजधानी एक्सप्रेस से 23 लाख का विदेशी पोस्ता दाना जब्त, हाजीपुर RPF और कस्टम विभाग की संयुक्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ एवं जीआरपी ने पटना कस्टम विभाग के सहयोग से राजधानी एक्सप्रेस मालवाहक कोच से 1036 किलोग्राम विदेशी पोस्ता दाना बरामद किया है। बरामद पोस्ता दाना की कीमत स्थानीय बाजार में लगभग 23 लाख 31 हज़ार रुपये आंकी गई है। जानकारी के अनुसार, यह पोस्ता दाना राजधानी ट्रेन से पुरानी दिल्ली के लिए भेजा जा रहा था। उक्त कारवाई आरपीएफ थाना अध्यक्ष साकेत कुमार, कस्टम प्रीवेंटिव मुख्यालय पटना के अशोक कुमार एवं जीआरपी थाना की टीम के नेतृत्व में संयुक्त रूप से की गई। आरपीएफ अब इस मामले में तस्कर की पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई करने में जुटी है। बीते गुरुवार को आरपीएफ को कस्टम विभाग के अधिकारियों से गुप्त सूचना मिली थी कि गाड़ी संख्या 20503 अप राजधानी एक्सप्रेस के मालवाहक कोच में विदेशी पोस्ता दाना तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है।

आरपीएफ हाजीपुर एवं कस्टम विभाग पटना की कार्रवाई जैसे ही ट्रेन हाजीपुर स्टेशन पर पहुंची, आरपीएफ के प्रभारी थानाध्यक्ष साकेत कुमार के नेतृत्व में सर्च अभियान शुरू किया गया। इस दौरान मालवाहक कोच खोलकर चेक किया गया तो उसमें बिना मार्का के डिब्रूगढ़ से पुरानी दिल्ली के लिए प्राइवेट लीज के तौर पर बुक किया गया 22 बोरा विदेशी पोस्ता दाना करीब 1036 किलोग्राम बरामद किया गया।

जिसे आरपीएफ हाजीपुर एवं कस्टम विभाग पटना के द्वारा संयुक्त रूप से जब्त किया गया है। जब्त पोस्ता दाना को आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु कस्टम पटना की टीम द्वारा अपने साथ ले जाया गया। जब्त पोस्ता दाना 2250 रुपये प्रति किलो के अनुसार 23 लाख 31 हजार रुपए आंकी गई। इस संबंध में कस्टम विभाग पटना के द्वारा कस्टम एक्ट 1962 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मार्च और अगस्त महीने में जब्त की गई थी विदेशी पोस्ता दाना गौरतलब हो कि बीते अगस्त महीने में अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन के एक बोगी से करीब 2.18 क्विंटल विदेशी पोस्ता दाना बरामद किया गया था। कीमत करीब 4,79,600 रुपए आंकी गई।