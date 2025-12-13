हाजीपुर में नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, चार तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। मध निषेध इकाई पटना एवं जंदाहा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए जंदाहा थाना क्षेत्र के अरनिया गांव से नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का राजफाश करते हुए चार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।

मौके से पुलिस ने खाली डब्बा, रॉयल चैलेंज अंग्रेजी शराब का रैपर, एक्साइज सील स्टीकर, एवं स्प्रिट बरामद एवं एक टेंपो एवं दो बाइक,नगद 31 हजार रुपए के साथ चार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।

बरामद सामान और गिरफ्तार किया गया तस्कर को पुलिस थाने पर लाकर पूछताछ के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।

चार तस्कर को गिरफ्तार किया गया

जंदाहा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पटना मध निषेध इकाई टीम के संयुक्त छापेमारी में शराब का रैपर बोतल ढक्कन दो बाइक एक टेंपो नगद 31 हजार रुपए अन्य सामान के साथ चार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया गया तस्कर से पूछताछ के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।