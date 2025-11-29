Bihar News: देसरी में बनेगा रेलवे ओवरब्रिज? चिराग पासवान ने रेल मंत्री को लिखा लेटर

संवाद सूत्र, देसरी। युवा लोजपा रामविलास के जिला प्रधान महासचिव रिपु कुमार के देसरी में मेडिकल कॉलेज खोलने और देसरी स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कराने सहित कई अन्य मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मांग पत्र दिया है।

मांग पत्र पर मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव आलोक कुमार सिंह ने जिलाधिकारी वैशाली को पत्र भेज कर इस मामले में अपने स्तर से जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री को सौंपे मांग पत्र में देसरी में मेडिकल कॉलेज खोलने और देसरी स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराने के साथ-साथ देसरी प्रखंड कार्यालय भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराकर आवश्यक कार्रवाई करने, देसरी स्टेशन पर अप और डाउन साइड से सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिलाने की मांग की गई है।