दो बंद घरों में चोरों का धावा, 25 लाख के आभूषण और कीमती सामान चोरी

कटहरा थाना क्षेत्र के चेहरा खुर्द गांव में दो घरों में चोरी हुई जिसमें 25 लाख से ज्यादा के आभूषण और कीमती सामान चोरी हो गए। पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। इससे पहले भी चेहराकलां गांव में कई चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं जिससे ग्रामीणों में दहशत है और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

चोरी की सूचना पर कटहरा थानाध्यक्ष संजीव कुमार दुबे और एसआई महेश कुमार ने पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और घटना की जांच की। 25 लाख रुपये के आभूषण व अन्य कीमती सामान की चोरी इस संबंध में पीड़ित मोहम्मद कमरुल हसन ने बताया कि वे तीन भाई हैं। सभी भाई परदेश में जीवनयापन किया करते हैं। बीते शनिवार की रात उनके कमरे की खिड़की का राड तोड़कर चोर घर के अंदर घुस गए। इसके बाद चोरों ने सभी भाइयों के कमरे में रखे गोदरेज व ट्रंक का ताला तोड़कर करीब 25 लाख रुपये के आभूषण व अन्य कीमती सामान की चोरी कर ली।

वहीं चोरों ने गांव के ही मुमताज के घर से भी लाखों रुपये के कीमती सामान की चोरी कर ली। पीड़ित मुमताज ने बताया कि वे छह भाई हैं। सभी भाई रोजी-रोजगार के सिलसिले में दूसरे प्रदेश में रहते हैं।

इसी दौरान चोरों ने घर से कीमती सामान की चोरी कर ली। गांव से ग्रामीणों ने फोन पर चोरी की घटना की सूचना दी। इसके बाद वे वापस अपने घर लौटे। यहां घर का दरवाजा खुला हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा था।

गोदरेज और ट्रंक का ताला तोड़कर कीमती सामान चोरी पीड़ित के अनुसार चोरों ने उनके सभी भाइयों के कमरे में रहे गोदरेज और ट्रंक का ताला तोड़कर कीमती सामान और आभूषण की चोरी कर ली। फिलहाल पुलिस चोरी की दोनों घटनाओं की जांच कर रही है।