रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग पर CBI का छापा, डिप्टी चीफ इंजीनियर, हेड क्लर्क और 3 अन्य गिरफ्तार; 1 करोड़ बरामद

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग के कार्यालय में सीबीआई पटना की टीम ने छापेमारी कर डिप्टी चीफ इंजीनियर सहित पांच कर्मी एवं संवेदक के आदमी को अपने साथ ले गई। सीबीआई ने करीब एक करोड़ रूपए भी बरामद किया। उक्त कारवाई सोमवार की शाम से मंगल सुबह करीब 12 घंटे तक की गई। कार्रवाई के बाद कार्यालय के कर्मियों में हरकमप मच गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीबीआई कार्रवाई के बाद कंस्ट्रक्शन विभाग के डिप्टी के आलोक कुमार, हेड क्लर्क आलोक कुमार दास, पिउन मनीक दास एवं दो संवेदक के आदमी को अपने साथ ले गई। वही करीब एक करोड़ रुपए बरामद किया गया। हालांकि कंस्ट्रक्शन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी कुछ बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल सीबीआई की टीम सभी को अपने साथ ले जाकर पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।

सोमवार शाम 3 बजे पहुंती सीबीआई मिली जानकारी के अनुसार हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित कंस्ट्रक्शन विभाग के कार्यालय में सीबीआई की टीम बीते सोमवार की शाम करीब 3:00 बजे अचानक कई गाड़ियों से पहुंच गई। कार्यालय में मौजूद डिप्टी चीफ इंजीनियर समेत अन्य कर्मियों से पूछताछ शुरू कर दिया। सीबीआई की टीम ने कार्यालय में मौजूद डिप्टी चीफ इंजीनियर आलोक कुमार एवं अन्य कर्मियों से कई घंटे तक पूछताछ किया। उसके बाद आलोक कुमार, हेड क्लर्क पिउन और संवेदक के दो आदमी को अपने साथ ले गई।

कार्रवाई के दौरान सीबीआई की टीम के द्वारा रुपए गिनने का मशीन भी मंगाया गया। करीब 12 घंटे तक कर्मियों से पूछताछ एवं रुपए गिनती के बाद सीबीआई की टीम अपने साथ डिप्टी चीफ इंजीनियर समेत पांच लोगों को ले गई।

12 घंटे तक चली सीबीआई की रेड कंस्ट्रक्शन विभाग के कार्यालय में बीते सोमवार की शाम करीब 3:00 बजे अचानक सीबीआई की टीम कई गाड़ियों से पहुंच गए। कार्यालय में पहुंचने के बाद टीम ने डिप्टी चीफ इंजीनियर आलोक कुमार से पूछताछ शुरू कर दिया।

उसके बाद टीम ने कार्यालय के हेड क्लर्क पिउन से पूछताछ शुरू कर दी। इसी दौरान टीम ने डिप्टी चीफ इंजीनियर के कार्यालय से करीब 1 करोड़ रुपए बरामद किया। रुपए अधिक होने के कारण रुपए गिनती करने वाली मशीन टीम के द्वारा मंगाई गई। मशीन से रुपए गिनती करने के बाद सीबीआई की टीम वहां से डिप्टी चीफ इंजीनियर समेत अन्य लोगों को अपने साथ ले गई। करीब 2 साल से डिप्टी चीफ इंजीनियर के पद पर थे आलोक कार्यालय के कर्मियों ने दबी जुबान बताया कि डिप्टी चीफ इंजीनियर करीब 2 साल पहले यहां आए थे। उनके आने के बाद रेड क्लर्क आलोक कुमार दास एवं पिउन मानिक दास भी करीब छह महीने से कार्यालय में आए थे।

कार्यालय के कर्मियों को सीबीआई ने करीब 12:00 बजे रात्रि को छोड़ा सूत्रों के अनुसार सीबीआई की रेड करीब 12 घंटे तक चली। रेड के दौरान कार्यालय के अन्य कर्मियों का मोबाइल बैग टीम ने अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल एवं कर्मियों से गहन पूछताछ की।

कार्यालय के सभी कमरे में रखा गया अलमारी की बारी-बारी से जांच की गई। इस दौरान कार्यालय के कर्मियों को बाहर निकाल दिया गया था। कार्रवाई पूरी होने के बाद करीब 12:00 बजे रात्रि को सभी कर्मियों को ऑफिस से घर जाने दिया गया।

दबी जुबान कुछ कर्मियों ने बताया कि सीबीआई की कार्रवाई के दौरान सभी कमरे में अलमारी की तलाशी ली गई। सभी कर्मियों का मोबाइल बैग का जांच पड़ताल किया गया। उसके बाद रात्रि में करीब 12:00 बजे हम लोगों को छोड़ा गया है।

कार्यालय से सुगौली रेल लाइन का होता है काम सूत्रों के मुताबिक रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग के कार्यालय से सुगौली रेल लाइन का काम होता है। दबी जुबान कार्यालय में मौजूद कर्मियों ने बताया कि इसका में कार्यालय महेंद्रु घाट पटना है। वही चीफ इंजीनियर बैठते हैं। यहां के कार्यालय में दो चीफ इंजीनियर बैठते हैं। फिलहाल यहां सुगौली रेल लाइन का जो काम चल रहा है उसी का कम इस कार्यालय से संचालित किया जाता है।

दूसरे दिन कार्यालय में पसरा सन्नाटा रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित कंस्ट्रक्शन विभाग के कार्यालय में सीबीआई की कार्रवाई के बाद दूसरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। कार्यालय के कई कर्मी कार्यालय में मौजूद नहीं दिखे। वहीं कई कार्यालय खुले होने के बाद भी टेबल कुर्सी खाली दिखाई दी।