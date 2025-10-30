Bihar Politics: महनार में तेजप्रताप यादव पर अटैक, JJD प्रत्याशी ने RJD समर्थकों पर लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के बड़े पुत्र व जनशक्ति जनता दल (JJD) के महुआ से उमीदवार तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) के सामने राजद समर्थकों ने महनार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान समर्थकों ने लालटेन छाप जिंदाबाद के भी नारे लगाए।

वहीं, जनशक्ति जनता दल महनार के प्रत्याशी जय सिंह राठौड़ ने राजद के समर्थकों पर काफिले पर ईंट पत्थर चलाने का आरोप लगाया। उ न्होंने कहा कि जब हम लोगों ने जनसभा की, उस दौरान कोई दिक्कत नहीं हुई। सभा करके जब लौट रहे थे इसी दौरान राजद के चार पांच गुंडों ने हम लोगों की गाड़ी पर ईंट पत्थर चलाया और नारेबाजी की।

जय सिंह राठौड़ ने राजद उम्मीदवार पर कई गंभीर रूप लगाए। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोटी रकम देकर टिकट लेकर आए हैं और चुनाव में पानी की तरह पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी जीत तो होगी नहीं। अब इसी तरीके से हमला करके "जंगलराज" स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।