    Bihar Politics: महनार में तेजप्रताप यादव पर अटैक, JJD प्रत्याशी ने RJD समर्थकों पर लगाया आरोप

    By Ravi KantEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:10 PM (IST)

    बिहार के महनार में तेजप्रताप यादव पर हमले की खबर है। जनता जनता दल के उम्मीदवार ने राजद समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है, जिससे राज्य की राजनीति में तनाव बढ़ गया है। इस घटना के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

    महनार में तेजप्रताप यादव की सभा।

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के बड़े पुत्र व जनशक्ति जनता दल (JJD) के महुआ से उमीदवार तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) के सामने राजद समर्थकों ने महनार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान समर्थकों ने लालटेन छाप जिंदाबाद के भी नारे लगाए।

    वहीं, जनशक्ति जनता दल महनार के प्रत्याशी जय सिंह राठौड़ ने राजद के समर्थकों पर काफिले पर ईंट पत्थर चलाने का आरोप लगाया। उ

    न्होंने कहा कि जब हम लोगों ने जनसभा की, उस दौरान कोई दिक्कत नहीं हुई। सभा करके जब लौट रहे थे इसी दौरान राजद के चार पांच गुंडों ने हम लोगों की गाड़ी पर ईंट पत्थर चलाया और नारेबाजी की।

    जय सिंह राठौड़ ने राजद उम्मीदवार पर कई गंभीर रूप लगाए। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोटी रकम देकर टिकट लेकर आए हैं और चुनाव में पानी की तरह पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी जीत तो होगी नहीं। अब इसी तरीके से हमला करके "जंगलराज" स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।

    उन्होंने आगे कहा कि अब जनता सब की जान चुकी है। हम प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं। गोरतलब है कि बीते बुधवार की शाम महनार विधानसभा अंतर्गत हीरानंद उच्च विद्यालय परिसर में जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी जयसिंह राठौड़ के लिए के समर्थन में तेजप्रताप यादव सभा को संबोधित करने के लिए गए थे। ‌

    सभा संबोधित करने के बाद लौट के क्रम में राजद समर्थकों ने उनके सामने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद और लालटेन छाप जिंदाबाद आदि नारे लगाए।

