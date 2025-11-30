Language
    Bihar News: टेम्पो बुक करती थी साली, जीजा सूनसान जगह पर करता था लूटपाट; अब पहुंचे सलाखों के पीछे

    By Ravikant Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:04 PM (IST)

    बिहार पुलिस ने एक टेम्पो लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में शामिल साली टेम्पो बुक करती थी, जबकि जीजा और उसका साथी सुनसान स्थानों पर लूटपाट करते थे। पुलिस ने जीजा-साली को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। यह गिरोह पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है।

    पुलिस की गिरफ्त में जीजा। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। पटना से सीएनजी टेंपो किराये पर लेकर बिदुपुर और गंगाब्रिज थाना क्षेत्र में लूटपाट करने वाले जीजा और साली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    गिरफ्तार आरोपितों में बिदुपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर निवासी रामेश्वर पंडित का पुत्र राजकिशोर पंडित तथा उसकी साली, समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र स्थित वानवेकरनोती निवासी सुनील पंडित की पत्नी छोटी कुमारी शामिल है। यह जानकारी एसडीपीओ सदर वन सुबोध कुमार ने दी।

    एसडीपीओ ने बताया कि जीजा-साली पटना के दीघा से सीएनजी टेंपो बुक कर उसे बिदुपुर व गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के सुनसान इलाकों में ले जाते थे और चालक को लूट लेते थे। लूट के बाद आरोपी उन्हीं टेंपो का उपयोग शराब के अवैध धंधे में करते थे।

    पूर्व में महुआ थाना पुलिस ने चोरी के एक टेंपो को शराब के साथ बरामद किया था। उन्होंने बताया कि बीते जुलाई महीने में दीघा थाना क्षेत्र से किराये पर लिए गए एक टेंपो को बिदुपुर लाकर पानापुर धर्मपुर के समीप एक महिला की मदद से तीन बदमाशों ने लूट लिया था।

    इस मामले में जांच के दौरान बिदुपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर निवासी उदय सिंह के पुत्र विशाल कुमार को पुलिस ने कुछ दिनों पूर्व गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उस समय लूटा गया सीएनजी टेंपो और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था। उसी मामले में फरार चल रहे दोनों जीजा–साली को भी अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

    टेंपो बुक करती थी साली, जीजा और उसका साथी करते थे लूट

    एसडीपीओ ने बताया कि राजकिशोर पंडित, उसकी साली छोटी कुमारी और विशाल कुमार मिलकर पटना के दीघा से टेंपो किराये पर लेते थे। छोटी कुमारी फैमिली बताकर टेंपो बुक करती थी और चालक के सुनसान स्थान पर पहुंचने के बाद तीनों मिलकर लूटपाट को अंजाम देते थे।

    बीते दिनों विशाल कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जीजा-साली के शामिल होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान छोटी कुमारी और उसका जीजा राजकिशोर पंडित पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे एक संगठित गिरोह बनाकर टेंपो लूटते थे और लूटे गए टेंपो से शराब का अवैध धंधा चलाते थे।

    एसडीपीओ ने बताया कि इन घटनाओं में जीजा–साली के साथ विशाल कुमार भी शामिल था। तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।