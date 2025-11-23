मंत्री ने कहा- बिहार में पूरी तरह बुझ गई है लालटेन, अराजकता फैलाने वाले हो जाएं सावधान

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार काम कर रही है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है।

अब राज्य के लोग जंगलराज की पुनरावृत्ति नहीं चाहते। पातेपुर और बिहार में जो भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, उसे जेल जाना पड़ेगा।

अनुसूचित जात‍ि-जनजात‍ि कल्‍याण विभाग के मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने कहा कि बिहार से लालटेन पूरी तरह बुझ चुकी है।

संवाद सूत्र, पातेपुर/महुआ (हाजीपुर)। पातेपुर भाजपा कार्यालय में एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह में मंत्री और स्थानीय विधायक लखेंद्र कुमार रौशन रविवार को पहुंचे। उधर महुआ में मंत्री संजय कुमार सिंह ने सम्‍मान समारोह में शिरकत की।

उन्होंने कहा कि पातेपुर में भी विकास की नई गाथा लिखी जाएगी और क्षेत्र को बिहार के अग्रणी क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पातेपुर की जनता ने दो रिकार्ड कायम किए। पहला, उन्हें दोबारा विधायक बनाकर और दूसरा, मंत्री का दायित्व दिलाकर।

उन्होंने मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए पार्टी नेतृत्व के प्रति भी आभार जताया। समारोह में मंत्री का भव्य स्वागत किया गया।

महुआ के जनता के प्यार एवं आशीर्वाद को वे कभी नहीं भूलेंगे

बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह मंत्री बनने के बाद पहली बार महुआ पहुंचे। जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया।

इस दौरान महुआ के कन्हौली के निकट से ही उनका महुआ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव में आभार यात्रा निकाली गई। लक्ष्मीनारायणपुर पंचायत में पूर्व मुखिया सत्येंद्र सिंह के निकट उन्हें चांदी का मुकुट देकर सम्मानित किया गया ।

इस दौरान यहां पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि महुआ की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया है उसे मैं किसी भी कीमत पर भूलूंगा ।

उन्होंने कहा कि महिलाओं का उन्हें भरपूर सहयोग एवं आशीर्वाद मिला है उसे वह हर संभव याद रखेंगे। जो मंत्रालय दिया गया है सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के साथ विभाग को अव्‍वल बनाएंगे।