    Bihar Election 2025: पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज, नकद रुपए बांटने का आरोप

    By Gaurav Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    सहदेई बुजुर्ग में आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सांसद पप्पू यादव समेत दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह मामला गनियारी गांव में गंगा कटाव पीड़ितों को नकद राशि बांटने से जुड़ा है। सीओ अनुराधा कुमारी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पप्पू यादव और श्याम नंदन राय का नाम है। आरोप है कि पीड़ितों को प्रलोभन देकर पैसे बांटे गए, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ FIR। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, सहदेई बुजुर्ग। आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव सहित दो के विरुद्ध देसरी थाना में प्राथमिकी कराई गई है।

    यह प्राथमिकी सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के नयागांव पश्चिमी पंचायत के गनियारी गांव के गंगा कटाव से पीड़ित लोगों के बीच नकद रुपये बांटने को लेकर की गई है।

    सहदेई बुजुर्ग की सीओ अनुराधा कुमारी की ओर से कराई गई प्राथमिकी में सांसद पप्पू यादव के साथ नयागांव पूर्वी पंचायत निवासी भोला राय के पुत्र श्याम नंदन राय को नामजद किया गया है। वहीं अज्ञात को भी प्राथमिकी में आरोपित किया गया है।

    सीओ की ओर से कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी श्याम नंदन राय गनियारी स्थित बाढ़ कटाव से पीड़ित लोगों की सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बुलाकर लोगों को प्रलोभन देकर भीड़ इकट्ठा कर बाढ, कटाव पीड़ित को कटाव के नाम पर रुपया का वितरण करवाया।

    इसकी सूचना मिलने पर राजस्व कर्मचारी दिवाकर कुमार एवं अंचल कार्यालय देसरी में पदस्थापित रंजित कुमार को साथ लेकर गनियारी गांव में जाकर जांच की।

    जांच के दौरान पता चला कि सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ कटाव पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को मदद के नाम पर तीन से चार हजार रुपये का वितरण कर चले गए हैं।

    सीओ ने प्राथमिकी में कहा है कि जांच के दौरान रुपया वितरण करने का फोटो और वीडियो लोगों ने दिखाया। प्राथमिकी में कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव वर्ष 2025 का घोषणा होने के बाद से आदर्श चुनाव आचार सहिंता का उल्लंघन कर कटाव पीड़ित के नाम पर नगद राशि का वितरण कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है।

    सहदेई थाना में सांसद पप्पू यादव सहित दो नामजद और अन्य अज्ञात के विरुद्ध सीओ की ओर से कराई गई प्राथमिकी के आलोक में सहदेई थाना की पुलिस मामले की जांच के साथ ही आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है।