'नीतीश को वोट को दिया है, उन्हीं से इलाज कराओ', सरकारी डॉक्टर पर महिला से बदसलूकी का आरोप

संवाद सहयोगी, महनार। मारपीट में घायल महिला के इलाज के लिए आने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार में राजनीतिक प्रतिद्वंदी जैसा व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि डाक्टरों ने उसका इलाज करने से मना करते हुए कहा, "जाओ नीतीश कुमार से अपना इलाज करवा लो।"

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया है कि महनार प्रखंड के लावापुर नारायण पंचायत वार्ड संख्या दो की सुमन देवी अपना इलाज कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार आई थी। महिला का कहना था कि उसका देवर मुकेश पासवान नशा करता है। वह हमेशा नशे में धुत होकर उसके साथ मारपीट करता है।

उसका कहना था कि उसके देवर ने उसके साथ मारपीट किया है, जिससे जख्मी अवस्था में इलाज के लिए आई है, लेकिन महिला ने आरोप लगाया कि वह जब इलाज के लिए पहुंची तो ड्यूटी पर तैनात डाक्टर ने इलाज करने से मना करते हुए कहा कि तुम्हारा इलाज नीतीश कुमार करेंगे।

सुई लगाकर भगा दिया महिला की शिकायत है कि जब उसने हंगामा करना शुरू कर दिया तो एक सूई लगाकर भगा दिया गया। महिला ने देवर पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देवर उसके बच्चे को छत से फेंकने का प्रयास किया है। इसका विरोध करने पर देवर और उनके रिश्तेदार उसके साथ हमेशा मारपीट करता है।