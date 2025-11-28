'कृषि से ही संभव है बिहार का विकास', कृषि मंत्री रामकृपाल बोले 'राज्य का उत्पादन दुनिया में पहुंचे हमारा लक्ष्य'

प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। बिहार की 76 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और जीडीपी कृषि से जुड़ा हुआ है। आमदनी का 21 प्रतिशत जीडीपी इसी से है। यहां के 90 प्रतिशत किसान लघु, सीमांत (1 हेक्टेयर तक) हैं। उनकी तरक्की ही बिहार की तरक्की है।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में गुरुवार को कृषि विभाग की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार के विकास के लिए कृषि का विकास जरूरी है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का विजन देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा है। किसानों के लिए हितकारी योजनाएं, पारदर्शिता, रोजगार हैं।

कहा कि लोकल टू ग्लोबल प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का मिशन है। बिहार का उत्पादन दुनिया में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य है। किसान खुशहाल होगा तो बिहार खुशहाल होगा और देश खुशहाल होगा।

उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेला और हरिहरनाथ बाबा का पौराणिक मंदिर जीवंत धरोहर है। यहां कार्तिक पूर्णिमा पर एक महीने तक मेला का आयोजन किया जाता है।

उन्होंने कहा कि सोनपुर मेला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। बिहार की 76 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और यही 21 प्रतिशत जीडीपी का आधार भी है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए हितकारी योजनाएं, पारदर्शिता, रोजगार हैं। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि कृषि को उद्योग बनाएं।