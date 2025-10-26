Bihar Crime: लालगंज की राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को धमकी देने वाला हैदराबाद से गिरफ्तार, जांच में सामने आई चौंकानेवाली वजह
लालगंज से राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को धमकी देने वाले आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी शिवानी से एकतरफा प्यार करता था और उनके चुनाव लड़ने से नाराज़ था। तकनीकी जांच के माध्यम से आरोपी की पहचान हुई और उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, लालगंज (हाजीपुर)। लालगंज विधानसभा क्षेत्र की राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपित को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपित को पहले ही गिरफ्तार कर करताहां थाना की पुलिस न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है। आरोपित करताहां थाना क्षेत्र के धनुषी का रंजीत कुमार है। उसी ने 22 अक्टूबर की रात हैदराबाद से हाजीपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर शिवानी शुक्ला को घटारो गांव में आने पर गोली मारने की धमकी दी थी। इस मामले में करताहां थाना की पुलिस रंजीत के छोटे भाई रणधीर कुमार को जेल भेज चुकी है।
सदर टू एसडीपीओ गोपाल मंडल ने प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। उन्होंने बताया कि रंजीत कुमार ने पारिवारिक विवाद में अपने छोटे भाई रणधीर को फंसाने के उद्देश्य से यह धमकी दी थी। इसके लिए उसने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म से हाजीपुर पुलिस कंट्रोल रूम एवं करताहां थानाध्यक्ष का मोबाइल नंबर निकालकर फोन किया।
एसडीपीओ ने बताया कि धमकी देने के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए रणधीर कुमार को गिरफ्तार किया, लेकिन जांच के दौरान सच्चाई सामने आने पर पुलिस टीम हैदराबाद पहुंची और रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ ने बताया कि यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं, बल्कि घरेलू विवाद का परिणाम है। रंजीत कुमार ने स्वीकार किया है कि उसने अपने भाई को फंसाने के लिए यह कदम उठाया था। वहीं रंजीत कुमार की मुन्ना शुक्ला के साथ वायरल तस्वीर के बारे में पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच आपसी जान पहचान रहा है। आरोपित ने बताया कि उसने 2020 में मुन्ना शुक्ला के साथ फोटो खिंचवाई थी। उसके बाद भी कई बार उनसे मिला। हालांकि लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह के साथ वायरल फोटो के सवाल पर रंजीत कुमार ने स्पष्ट किया कि वह विधायक के साथ कभी फोटो नहीं खिंचवाए हैं।
