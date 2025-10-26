Bihar Crime: लालगंज की राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को धमकी देने वाला हैदराबाद से गिरफ्तार, जांच में सामने आई चौंकानेवाली वजह

संवाद सूत्र, लालगंज (हाजीपुर)। लालगंज विधानसभा क्षेत्र की राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपित को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपित को पहले ही गिरफ्तार कर करताहां थाना की पुलिस न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है। आरोपित करताहां थाना क्षेत्र के धनुषी का रंजीत कुमार है। उसी ने 22 अक्‍टूबर की रात हैदराबाद से हाजीपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर शिवानी शुक्ला को घटारो गांव में आने पर गोली मारने की धमकी दी थी। इस मामले में करताहां थाना की पुलिस रंजीत के छोटे भाई रणधीर कुमार को जेल भेज चुकी है।

सदर टू एसडीपीओ गोपाल मंडल ने प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। उन्होंने बताया कि रंजीत कुमार ने पारिवारिक विवाद में अपने छोटे भाई रणधीर को फंसाने के उद्देश्य से यह धमकी दी थी। इसके लिए उसने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म से हाजीपुर पुलिस कंट्रोल रूम एवं करताहां थानाध्यक्ष का मोबाइल नंबर निकालकर फोन किया।