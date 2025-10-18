संवाद सहयोगी, महुआ (हाजीपुर)। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव के खिलाफ शनिवार को महुआ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करनेवाले एक प्रत्‍याशी ने हलफनामा में सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत उसने निर्वाची पदाधिकारी से की है। वहां उपस्थित तेज प्रताप यादव ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उन पर गलत आरोप लगाया गया है। बाद में आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने अपनी शिकायत वापस ले ली। तेज प्रताप का नामांकन स्‍वीकृत कर लिया गया है।

एक प्रत्‍याशी ने की थी शिकायत

जानकारी के अनुसार महुआ के गोरीगामा गांव निवासी मनोज राय ने शनिवार को नामांकन पत्राें की जांच के दौरान निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन देकर तेज प्रताप पर नामांकन पत्र में तथ्य छि‍पाने का आरोप लगाया। एक तस्वीर वायरल हाेने के मामले में यह शिकायत की गई थी। इसकी सूचना मोबाइल से मिलने के बाद तेज प्रताप स्‍वयं निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी के कक्ष में पहुंचे। जहां जानकारी लेने के बाद कहा कि इस तरह का कोई मामला ही नहीं है, जिस कारण उन्होंने इसका जिक्र हलफनामा में नहीं किया है।