Bihar Assembly Elections: तेज प्रताप बोले-उन्हें मिल रहे समर्थन से विरोधियों की नींद उड़ी, रची जा रही साजिश
बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उन्हें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे उनके विरोधी परेशान हैं। उन्होंने विरोधियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी लोकप्रियता से विरोधियों की नींद उड़ गई है।
संवाद सहयोगी, महुआ (हाजीपुर)। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव के खिलाफ शनिवार को महुआ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करनेवाले एक प्रत्याशी ने हलफनामा में सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत उसने निर्वाची पदाधिकारी से की है। वहां उपस्थित तेज प्रताप यादव ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उन पर गलत आरोप लगाया गया है। बाद में आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने अपनी शिकायत वापस ले ली। तेज प्रताप का नामांकन स्वीकृत कर लिया गया है।
एक प्रत्याशी ने की थी शिकायत
जानकारी के अनुसार महुआ के गोरीगामा गांव निवासी मनोज राय ने शनिवार को नामांकन पत्राें की जांच के दौरान निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन देकर तेज प्रताप पर नामांकन पत्र में तथ्य छिपाने का आरोप लगाया। एक तस्वीर वायरल हाेने के मामले में यह शिकायत की गई थी। इसकी सूचना मोबाइल से मिलने के बाद तेज प्रताप स्वयं निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी के कक्ष में पहुंचे। जहां जानकारी लेने के बाद कहा कि इस तरह का कोई मामला ही नहीं है, जिस कारण उन्होंने इसका जिक्र हलफनामा में नहीं किया है।
जनसमर्थन से उड़ गई है विरोधियों की नींद
इसके बाद तेज प्रताप ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। वैसे लोगों को जनता करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि जनता मालिकों से मिल रहे प्यार और आशीर्वाद से विरोधियों की हवा गायब हो गई है। इससे बौखलाकर राजनीतिक डफली बजाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। उधर शिकायत करने वाले व्यक्ति ने अपना आवेदन वापस लेते हुए कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। तेज प्रताप के साथ जिलाध्यक्ष सुरेश यादव, पूर्व उप प्रमुख सत्येंद्र कुमार, पूर्व जिला पार्षद अशोक अकेला, अमन यादव,अविनाश कुमार, अनिल चौधरी, सत्येंद्र प्रसाद यादव, विवेक प्रकाश, मो. साबिर, मो. कैश, मो. साबिर, ऋषभ जायसवाल, गायक गोलू यादव के साथ अन्य लोग शामिल थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।