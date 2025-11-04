महुआ की जनता पर चलेगा भोजपुरी हीरोइनों का जादू! तेज प्रताप के लिए मैदान में उतरीं अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े

संवाद सहयोगी, महुआ। पूर्व मुख्यमंत्री लालू-राबड़ी के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े मैदान में उतर गईं।

चुनावी सभा को संबोधित करने महुआ पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े ने कहा कि तेज भैया जो वादा करते हैं, उसे पूरा अवश्य करते हैं। आप सभी एक बार अपना आशीर्वाद इन्हें अवश्य दिजिए।

महुआ के गांधी मैदान में आयोजित सभा में जुटी युवाओं की भीड़ की मांग पर भोजपुरी अभिनेत्रियों ने कई गाने पर ठुमके भी लगाए।

महुआ के पूर्व प्रमुख सत्येंद्र यादव की अध्यक्षता, पूर्व जिला पार्षद अशोक अकेला एवं जिला अध्यक्ष सुरेश यादव के संचालन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम दोनों भाईयों को जयचंद ने अलग करवा दिया है।