    महुआ की जनता पर चलेगा भोजपुरी हीरोइनों का जादू! तेज प्रताप के लिए मैदान में उतरीं अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े

    By Sunil Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:32 PM (IST)

    बिहार के महुआ में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। तेज प्रताप यादव के समर्थन में भोजपुरी अभिनेत्रियां अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े प्रचार करने उतरी हैं। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उम्मीद है कि वे मतदाताओं को तेज प्रताप के पक्ष में करने में सफल रहेंगी।

    तेज प्रताप यादव के समर्थन में जनसभा करती अक्षरा सिंह। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, महुआ। पूर्व मुख्यमंत्री लालू-राबड़ी के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े मैदान में उतर गईं।

    चुनावी सभा को संबोधित करने महुआ पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े ने कहा कि तेज भैया जो वादा करते हैं, उसे पूरा अवश्य करते हैं। आप सभी एक बार अपना आशीर्वाद इन्हें अवश्य दिजिए।

    महुआ के गांधी मैदान में आयोजित सभा में जुटी युवाओं की भीड़ की मांग पर भोजपुरी अभिनेत्रियों ने कई गाने पर ठुमके भी लगाए।

    महुआ के पूर्व प्रमुख सत्येंद्र यादव की अध्यक्षता, पूर्व जिला पार्षद अशोक अकेला एवं जिला अध्यक्ष सुरेश यादव के संचालन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम दोनों भाईयों को जयचंद ने अलग करवा दिया है।

    स्थानीय विधायक पर तीखा वार करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में महुआ में कुछ नहीं किया। अब चुनाव में पैसे बांट कर जीतना चाहता है। लेकिन महुआ और चेहराकलां की जनता पैसे नहीं, प्यार के भूखे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से पैसे बांटने वालों पर कार्रवाई की मांग की।

    चुनावी सभा में जुटे युवा और भीड़ अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े की एक झलक पाने को बेचैन थी। इस दौरान अक्षरा सिंह ने तेज प्रताप को अपना बड़ा भाई बताते हुए महुआ के लोगों से उन्हें एक बार आशीर्वाद देने की अपील की। युवाओं की मांग पर अक्षरा सिंह ने गाना गाकर एवं ठुमके लगाकर लोगों का दिल जीत लिया। चुनावी सभा के बाद अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े के साथ तेज प्रताप यादव ने महुआ और चेहराकलां में रोड शो कर समर्थन करने की अपील की।