Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंद घरों को निशाना बनाने वाला चोर गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार, चोरी की बाइक और औजार बरामद

    By Shashi Kant Sudhanshu Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:11 PM (IST)

    बेलसर थाना पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन सदस्यों ने पिछले दो महीनों में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने उनके पास से चोरी की बाइक और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि यह गिरोह पिछले दो वर्षों से सक्रिय था और बंद घरों को निशाना बनाता था।

    prefferd source google
    Hero Image
    चोर गिरोह के तीन बदमाशों को किया गिरफ्तार

    संवाद सूत्र, पटेढ़ी बेलसर। बेलसर थाना की पुलिस ने चोर गिराेह के तीन सदस्यों को चोरी की बाइक और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण के साथ गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के सदस्यों ने पिछले डेढ़-दो माह से चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खासा परेशान कर रखा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। यह जानकारी रविवार को एसडीपीओ सदर-2 गोपाल मंडल ने बेलसर थाना में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया को दी।

    दो वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय

    उन्होंने बताया कि यह गिरोह पिछले दो वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय था और सुनियोजित तरीके से बंद घरों को निशाना बनाता था। पिछले एक माह में बेलसर थाना क्षेत्र के कई गांवों में चोरी की घटनाएं हुई थीं, जिनमें से ज्यादातर घर बंद थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी।

    इसी कड़ी में बीते शुक्रवार बेलसर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार को सूचना मिली कि चोरी की कई घटनाओं में शामिल पटेढ़ा बुजुर्ग निवासी स्व. सुनील ओझा का पुत्र प्रकाश कुमार उर्फ चिंटू गोरौल थाना क्षेत्र में नहर के पास विक्की कुमार के मकान में छिपकर किराए पर रह रहा है। इसकी सूचना पर उन्होंने गोरौल थाना की पुलिस के सहयोग से आरोपित चिंटू को गिरफ्तार कर लिया।

    कई घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम

    पूछताछ में चिंटू ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बेलसर थाना क्षेत्र में बीते एक माह में कई घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके साथी चकतैयब गांव निवासी चंदन कुमार और माधोपुर राम निवासी अभिषेक कुमार को भी गिरफ्तार किया।

    इनके पास से चोरी की गई एक बाइक बरामद हुई, जो हाल ही में कटारू गांव के एक बंद घर से चोरी की गई थी।

    गिरोह का मास्टर माइंड फरार

    पुलिस के अनुसार गिरोह का मास्टरमाइंड मनोरा गांव निवासी रामानंदन सिंह का पुत्र अमन कुमार और अशोक पासवान का पुत्र सोनू कुमार है। दोनों मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार हैं। पुलिस ने इस मामले में 13 बदमाशों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।

    उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एसडीपीओ ने बताया सरगना की गिरफ्तारी के बाद चोरी का माल खरीदने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह के सदस्य दिन में गांव-गांव घूमकर बंद घरों की तलाश करते थे।

    रात में मौका पाकर वे ताले और दरवाजे तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। चोरी का सामान गिरोह के सरगना अमन और सोनू अपने पास रखते थे, उसे बेच देते थे और उससे प्राप्त रकम गिरोह के अन्य सदस्यों में बांट देते थे।

    लीची के बगीचे में छिपा कर रखा था औजार

    पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने लीची के बगीचे से पुलिस ने सीमेंट के खाली बोरा में छिपाकर रखा ड्रिल मशीन, दो लोहे के प्लायर, लोहे की एक राड (करीब डेढ़ फीट लंबा), एक लोहे का पेचकस (लंबाई करीब डेढ़ फुट, जिसमें लकड़ी का हैंडल लगा हुआ), एक आरी (लंबाई करीब डेढ़ फीट, लकड़ी के हैंडल सहित), एक हैक्सा ब्लेड, एक छोटी लोहे की राड (ताला तोड़ने वाला) और प्रकाश के पास से मोबाइल बरामद किया गया।