हाजीपुर रेलवे स्टेशन के निकट पटरी से उतरी आर्मी स्पेशल ट्रेन की 2 बाेगियां, मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सोनपुर रेल मंडल के हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड के हाजीपुर स्टेशन से उत्तर रामाशीष चौक ओवरब्रिज के समीप शनिवार को दोपहर बाद एक आर्मी स्पेशल ट्रेन की दो बोगियां अचानक पटरी से उतर गईं।

इसकी सूचना मिलते ही रेल प्रशासन सकते में आ गया। रेलवे के कई अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और परिचालन बहाल करने में जुट गए। इस दौरान करीब दो घंटे तक हाजीपुर स्टेशन पर परिचालन बाधित रहा।

दो घंटे की मशक्कत के बाद हाजीपुर-मुजफ्फपुर रेल खंड पर परिचालन शुरू कराया गया। वहीं, शाम 7 बजे तक हाजीपुर-शाहपुर पटोली रेल खंड पर परिचालन शुरू नहीं हो सका था।

मिली जानकारी के अनुसार, आर्मी स्पेशल खाली ट्रेन तिनसुकिया से झांसी जा रही थी। शाम करीब 3.15 बजे जैसे ही ट्रेन रामाशीष चौक ओवरब्रिज के पास से गुजरी दो नंबर लाइन पर दो बोगियां अचानक पटरी से उतर गईं।

ट्रेन की बोगी के पटरी से उतरने की घटना के बाद वहां अफरातफरी की स्थिति बन गई। वहीं, इसकी जानकारी मिलते ही स्टेशन प्रबंधक सहित रेलवे के कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पटरी से उतरी बोगी को हटाने के लिए रेलकर्मियों को बुलाया गया।