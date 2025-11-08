हाजीपुर रेलवे स्टेशन के निकट पटरी से उतरी आर्मी स्पेशल ट्रेन की 2 बाेगियां, मचा हड़कंप
शनिवार को हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड पर हाजीपुर स्टेशन के पास आर्मी स्पेशल ट्रेन की दो बोगियां पटरी से उतर गईं। इससे रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और लगभग दो घंटे तक परिचालन बाधित रहा। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बोगियों को हटाने का काम शुरू किया। ट्रेन तिनसुकिया से झांसी जा रही थी।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सोनपुर रेल मंडल के हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड के हाजीपुर स्टेशन से उत्तर रामाशीष चौक ओवरब्रिज के समीप शनिवार को दोपहर बाद एक आर्मी स्पेशल ट्रेन की दो बोगियां अचानक पटरी से उतर गईं।
इसकी सूचना मिलते ही रेल प्रशासन सकते में आ गया। रेलवे के कई अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और परिचालन बहाल करने में जुट गए। इस दौरान करीब दो घंटे तक हाजीपुर स्टेशन पर परिचालन बाधित रहा।
दो घंटे की मशक्कत के बाद हाजीपुर-मुजफ्फपुर रेल खंड पर परिचालन शुरू कराया गया। वहीं, शाम 7 बजे तक हाजीपुर-शाहपुर पटोली रेल खंड पर परिचालन शुरू नहीं हो सका था।
मिली जानकारी के अनुसार, आर्मी स्पेशल खाली ट्रेन तिनसुकिया से झांसी जा रही थी। शाम करीब 3.15 बजे जैसे ही ट्रेन रामाशीष चौक ओवरब्रिज के पास से गुजरी दो नंबर लाइन पर दो बोगियां अचानक पटरी से उतर गईं।
ट्रेन की बोगी के पटरी से उतरने की घटना के बाद वहां अफरातफरी की स्थिति बन गई। वहीं, इसकी जानकारी मिलते ही स्टेशन प्रबंधक सहित रेलवे के कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पटरी से उतरी बोगी को हटाने के लिए रेलकर्मियों को बुलाया गया।
देर शाम तक रेलवे कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए पटरी से उतरी दोनों बोगियों को काटकर हटाया और परिचालन बहाल किया। इस घटना के कारण करीब दो घंटे तक हाजीपुर स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। दो सवारी गाड़ियां भी विलंब से रवाना हुईं।
रामाशीष चौक ओवरब्रिज के समीप आर्मी स्पेशल अनलोड ट्रेन की दो बोगियां दो नंबर लाइन पर अचानक पटरी से उतर गई थीं। दोनों बोगियों को काटकर हटाया गया। इस दौरान करीब दो घंटे तक परिचालन प्रभावित रहा। हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड पर परिचालन बहाल हो गई है। हाजीपुर-शाहपुर पटोरी रेल खंड पर भी परिचालन बहाल करने के लिए कार्य चल रहा है।
-सरस्वती चंद्र, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्व मध्य रेल
