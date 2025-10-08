Language
    वैशाली में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशियों के नाम पर सभी सीटों पर असमंजस

    By Ravikant Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:53 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद भी वैशाली जिले की आठ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होगी लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं जिससे मतदाताओं और संभावित उम्मीदवारों में असमंजस बना हुआ है।

    प्रत्याशियों के नाम पर सभी सीटों पर असमंजस

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। बीते दिनों मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अधिसूचना जारी करते हुए पहले चरण के तहत 6 नवंबर को वैशाली जिले के सभी आठ विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।‌ जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी।

    विधानसभा चुनाव को लेकर वैशाली जिले के आठ सीटों के लिए 10 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी। 10 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होकर एक सप्ताह तक चलेगी। 7 दिनों में नामांकन की प्रक्रिया, अभ्यर्थियों के नाम वापसी एवं अन्य प्रकिया की जाएगी। ‌इधर, विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से वैशाली जिला के आठ विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है।

    ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ-साथ मतदाताओं में अभ्यर्थियों के नाम पर असमंजस बना हुआ है। पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले उम्मीदवार भी असमंजस की स्थिति में है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार जोर-शोर से ताल ठोक करके चुनावी दंगल में कूदने को आतुर दिख रहे हैं। लेकिन जब तक राजनीतिक दल अपने तुरुप का पत्ता नहीं खोलते हैं, तब तक संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा का बाजार गर्म है।

    शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उम्मीदवार को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है। संभावित प्रत्याशी टिकट के लिए प्रयासरत है। पटना से लेकर दिल्ली तक दरबार लग रही है। एनडीए और महागठबंधन में सीटों का अब तक सीटों का बटवारा नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए और महागठबंधन के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच अब तक सीटों का बंटवारा भी स्पष्ट नहीं हो सका है।

    हालाकि दोनों खेमे के दिग्गज नेता इस पर मंथन कर रहे है और एक से दो दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इन सबके बीच शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के चौक-चौराहों और ग्रामीण चौपालों पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के नामों को लेकर लोगों के बीच चर्चा के चर्चा तेज हो गई है। लेकिन अन्य सीटो पर प्रत्याशियों के नाम पर ऊहापोह जारी है।

    जिले के आठ विधानसभा सीटों में से एक से दो सीट पर स्थिति फिलहाल, एनडीए और महागठबंधन अपने किन उम्मीदवारी पर भरोसा जताती है, वोटर इसकी प्रतीक्षा में है। जब तक एनडीए और महागठबंधन अपनी तरफ से सभी विधानसभा में प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर देती है तब तक प्रत्याशी एवं मतदाताओं में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी।

    वैशाली जिले के आठ विधानसभा सीटों पर करीब 3106 पोलिंग बूथ पर आगामी 6 नवंबर को मतदाता अपना मतदान करेंगे। ज़िले में कुल पुरुष मतदाता 13,35,155 जबकि महिला मतदाता 11,97, 242 है। वही कुल मतदाता की संख्या 25,35, 463 है।