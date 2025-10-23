Bihar Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वैशाली में 46 लोग गिरफ्तार
वैशाली पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष अभियान चलाकर 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एनडीपीएस एक्ट, चोरी, हत्या के प्रयास जैसे मामलों के आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने 34 कुर्की वारंट भी निष्पादित किए और भारी मात्रा में शराब व मादक पदार्थ बरामद किए। वाहन चेकिंग में 62 हजार से अधिक का जुर्माना वसूला गया। एसपी ने बताया कि अभियान जारी रहेगा।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वैशाली के पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा के निर्देश के आलोक में चलाए गए विशेष अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट, चोरी, हत्या के प्रयास, वारंटी, उत्पाद अधिनियम सहित अन्य मामलों में पुलिस ने 46 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिले में विभिन्न थाना एवं ओपी क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 34 कुर्की वारंट का निष्पादन किया है। अभियान के दौरान पुलिस ने शराब समेत अन्य मादक पदार्थ बरामद किया है।
एसपी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि बीते मंगलवार को जिले के विभिन्न थाना एवं ओपी क्षेत्र में अभियान चलाकर 46 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि हत्या के प्रयास मामले में तीन, एनडीपीएस एक्ट मामले में दो, चोरी के मामले में दो, वारंटी 16, उत्पाद अधिनियम के मामले में 23 आरोपित की गिरफ्तारी की गई है। छापेमारी में 178.5 लीटर देसी शराब, 16.10 ग्राम हिरोइन, चार बाइक, मादक पदार्थ पैक करने वाला 950 छोटा डब्बा एवं दो ग्लास बरामद किया है।
वहीं जिले में विभिन्न थाना एवं ओपी क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 34 कुर्की वारंट का निष्पादन किया है। विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाकर पुलिस ने वाहन चालकों से 62 हजार 500 रुपया जुर्माना वसूला है। एसपी ने बताया कि जिले के सभी थाना और ओपी क्षेत्र में यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
