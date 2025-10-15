Bihar News: हाजीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मर्डर और चोरी सहित अन्य मामलों के 27 अपराधी गिरफ्तार
हाजीपुर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर हत्या, चोरी, वारंट और उत्पाद अधिनियम के तहत 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 310 लीटर देसी और 8.64 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने 41 कुर्की वारंट भी निष्पादित किए और वाहन चालकों से 83 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। यह अभियान अपराध नियंत्रण के लिए चलाया गया था।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। जिले में विशेष अभियान के तहत पुलिस ने हत्या, चोरी, वारंट, उत्पाद अधिनियम और अन्य मामलों में 27 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।
एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि मंगलवार को जिले के विभिन्न थाना एवं ओपी क्षेत्रों में अभियान चलाकर 27 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें हत्या के मामले में एक, चोरी के मामले में चार, वारंट में 13 और उत्पाद अधिनियम के मामले में नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।
इस दौरान 310 लीटर देसी शराब, 8.64 लीटर अंग्रेजी शराब, तीन बाइक एवं एक मोबाइल बरामद की गई है। वहीं जिले में विभिन्न थाना एवं ओपी क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 41 कुर्की वारंट का निष्पादन किया। जबकि विशेष जांच अभियान में वाहन चालकों से 83 हजार रुपये जुर्माना वसूल की गई है।
