Bihar News: हाजीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मर्डर और चोरी सहित अन्य मामलों के 27 अपराधी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। जिले में विशेष अभियान के तहत पुलिस ने हत्या, चोरी, वारंट, उत्पाद अधिनियम और अन्य मामलों में 27 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि मंगलवार को जिले के विभिन्न थाना एवं ओपी क्षेत्रों में अभियान चलाकर 27 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें हत्या के मामले में एक, चोरी के मामले में चार, वारंट में 13 और उत्पाद अधिनियम के मामले में नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।