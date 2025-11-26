Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vivah Panchami: सुपौल में सात दिवसीय मेला की शुरुआत, सौम्या सिंह और माही-मनीषा समेत कई कलाकर करेंगे शिरकत

    By Manoj Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    सुपौल में विवाह पंचमी के मौके पर सात दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले (Vivah Panchami Mela) में सौम्या सिंह और माही-मनीषा जैसे कई कलाकार भाग लेंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरा होगा, जिसमें स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    विवाह पंचमी मेला मरौना। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, मरौना (सुपौल)। मरौना प्रखंड स्थित श्री अनंत उच्च विद्यालय गनौरा के मैदान में मंगलवार की रात से सात दिवसीय विवाह पंचमी मेले (Vivah Panchami Mela 2025) की शुरुआत धूमधाम से हुई। मेला शुभारंभ के साथ ही पूरा परिसर भक्ति, उत्साह और पारंपरिक रीति-रिवाजों की रंगत से भर उठा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेले में श्रीराम, माता जानकी, भगवान शिव, माता पार्वती सहित कई देवी-देवताओं की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिनके दर्शन को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देर रात तक पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगाना रहता है।

    मनोरंजन की बात करें तो रामझूला, ब्रेक डांस और मौत का कुआं जैसे रोमांचक झूले मेले का मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। झूलों का आनंद लेने के लिए लोगों की लंबी कतारों में दिख रही हैं। रात में चमकती लाइटें मेले की रौनक और बढ़ा देती हैं।

    व्यापारिक हिस्से में भी खूब चहल-पहल है। आयोजकों ने बताया कि करीब 500 दुकानें लगाई गई हैं, जिनमें मिठाइयां, घरेलू सामान, खिलौने, खेल सामग्री, नाश्ता और विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध हैं। खरीदारों की भीड़ दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है।

    42 साल से जारी है परंपरा 

    मेला अध्यक्ष मुखिया जितेंद्र कुमार के अनुसार, पिछले 42 वर्षों से विवाह पंचमी पर इस मेले का आयोजन परंपरागत रूप से होता आ रहा है जो अब इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। भीड़ नियंत्रण और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह-जगह स्वयंसेवक लगाए गए हैं। सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    मरौना थानाध्यक्ष रेमन भास्कर के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार निगरानी कर रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस मेले की खास पहचान हैं। 1 दिसंबर को लोकप्रिय लोक गायिका सौम्या सिंह मंच संभालेंगी।

    वहीं, 2 दिसंबर को नेहा राज और माही-मनीषा की प्रस्तुति होगी। स्थानीय लोगों के अनुसार विवाह पंचमी मेला न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सामाजिक एकजुटता, व्यापारिक गतिविधियों और सांस्कृतिक उत्सव का केंद्र भी बन चुका है। सात दिनों तक चलने वाला यह आयोजन क्षेत्रवासियों के लिए भक्ति, उत्साह और मनोरंजन का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है।