    भारत-नेपाल सीमा पर 99 कारतूस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, बिहार चुनाव से पहले बढ़ी निगरानी

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:51 PM (IST)

    बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने दो तस्करों को 99 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध हथियारों की तस्करी रोकने के लिए की गई। कमांडेंट गौरव कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है और उनके नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    संवाद सहयोगी, वीरपुर (सुपौल)। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी और बिहार पुलिस ने दो तस्करों को 8 एमएम के 99 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई चुनावी सतर्कता अभियान के तहत की गई, ताकि सीमा क्षेत्र में अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

    कमांडेंट गौरव कुमार सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर एसएसबी और बिहार पुलिस की तीन टीम ने नाइट पेट्रोलिंग के दौरान सोमवार की रात भीमनगर थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध कार को रोककर जांच की गई, जिसमें से 8 एमएम के 99 कारतूस बरामद किए गए।

    मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा कि गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है और उनके बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज की गहन जांच की जा रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

    विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार गश्ती

    वीरपुर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमा क्षेत्र में एसएसबी और पुलिस का संयुक्त गश्ती अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अवैध हथियार, शराब और नशीले पदार्थ की तस्करी पर नकेल कसने के लिए नाइट पेट्रोलिंग और चेकिंग को और अधिक सख्त किया गया है।

    इसी कड़ी में बीती रात मिली सूचना पर एसएसबी के साथ मिलकर छापेमारी की गई, जिसके तहत कारतूसों की भारी खेप के साथ दो संदिग्धों को पकड़ा गया। एसडीपीओ ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और चुनावी माहौल को बिगाड़ने वाले तस्करों व असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

    प्रशासन की प्राथमिकता शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। गिरफ्तार युवक की पहचान वीरपुर नगर पंचायत के वार्ड 12 निवासी जीतू भगत व वार्ड 13 निवासी अनिल कुमार के रूप में की गई।