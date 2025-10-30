Language
    Bihar Chunav: नए राजनीतिक समीकरण का गवाह बन सकता है त्रिवेणीगंज, इस सीट पर कब्जा जमाए JDU को कौन देगा टक्कर?

    By Sanjay Kr Verma Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:59 PM (IST)

    सुपौल जिले की त्रिवेणीगंज सीट पर इस बार विधानसभा चुनाव में नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। यह सीट, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, अब बाढ़, सूखे और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। 2005 से जदयू का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार जातीय समीकरणों और स्थानीय समस्याओं के कारण मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। 

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, जदिया (सुपौल)। 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में त्रिवेणीगंज सीट इस बार एक नए राजनीतिक समीकरण का गवाह बनने जा रही है।

    अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यह सीट अब सिर्फ दलित राजनीति का केंद्र नहीं रह गई है, बल्कि बाढ़, सुखाड़ और बेरोजगारी जैसे स्थानीय मुद्दों ने इसे एक व्यापक जनचर्चा का विषय बना दिया है।

    त्रिवेणीगंज विधानसभा का राजनीतिक इतिहास बताता है कि 2005 से अब तक यह सीट जनता दल यूनाइटेड के कब्जे में रही है। जदयू ने अपने मजबूत संगठनात्मक ढांचे और स्थानीय स्तर पर पकड़ के दम पर लगातार जीत दर्ज की है।

    2020 की मतदाता सूची के अनुसार, यादव समुदाय की हिस्सेदारी करीब 21.70 प्रतिशत और मुस्लिम मतदाताओं की 14.90 प्रतिशत है। ऐसे में इस बार का मुकाबला केवल दलित बनाम गैर-दलित नहीं, बल्कि जातीय और वर्गीय समीकरणों का मिश्रण बन गया है।

    हर साल बाढ़ और सुखाड़ की मार झेलने वाले त्रिवेणीगंज के लोगों के बीच इस बार निदान की सोच उभर रही है। जनता का कहना है कि चुनाव दर चुनाव समस्याएं जस की तस रह जाती हैं। इस बार रोजगार, स्थाई विकास मतदाताओं के प्रमुख मुद्दे बन गए हैं।

    जदयू अपने बूथ स्तर के नेटवर्क को और मजबूत करने में जुटा है। वहीं, महागठबंधन जातीय-सामाजिक समीकरणों को साधने में सक्रिय है। क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है।

    अररिया और मधेपुरा जिला का सीमावर्ती इलाके होने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की है। चेक पोस्टों पर चौकसी तेज कर दी गई है ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।