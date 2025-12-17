Language
    सुपौल में तिरंगे से मांस ढकने के आरोप में हंगामा, दुकानें पलटीं; एक दुकानदार हिरासत में

    By Sanjay Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:17 PM (IST)

    सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र में NH-27 पर मांस की दुकान पर तिरंगे के कथित उपयोग से विवाद हुआ। लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाया और दुकानो ...और पढ़ें

    तिरंगे से मांस ढकने के आरोप में हंगामा

    संवाद सूत्र, छातापुर (सुपौल)। भीमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-27 के सर्विस लेन पर संचालित मांस व मुर्गा दुकानों को लेकर सोमवार को उस समय विवाद उत्पन्न हो गया, जब एक मुर्गा दुकान पर कच्चे मांस को ढकने के लिए कथित तौर पर तिरंगे का उपयोग किए जाने का मामला सामने आया। 

    घटना को लेकर मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताया और कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मांस खरीदने पहुंचे लोगों में से कुछ ने तिरंगे से ढंके मांस को देखकर नाराजगी जताई। 

    हंगामे की सूचना और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल

    देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और आक्रोशित लोगों ने सर्विस लेन पर स्थित कुछ गुमटियों को पलट दिया। हंगामे की सूचना और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंची। 

    पुलिस ने पूछताछ के लिए महद्दीपुर निवासी मु. अलाउद्दीन को थाना बुलाकर डिटेन किया। हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस मुर्गा दुकानदार द्वारा तिरंगे के कथित दुरुपयोग की बात सामने आई थी, उसकी दुकान हिरासत में लिए गए मांस दुकानदार की दुकान से चार-पांच दुकान दूर स्थित है। 

    निष्पक्ष कार्रवाई की मांग

    इसको लेकर हिरासत में लिए गए दुकानदार के स्वजनों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि वास्तविक व्यक्ति मौके से फरार हो गया, जबकि वर्षों से दुकान चला रहे अलाउद्दीन को पूछताछ के नाम पर साइबर पुलिस के हवाले कर दिया गया। 

    इस मामले में थानाध्यक्ष मिथिलेश पांडेय ने बताया कि एहतियातन एक दुकानदार को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच के लिए साइबर थाना को सौंपा जा रहा है। वहीं, पुलिस का कहना है कि वायरल तस्वीरों और वीडियो के आधार पर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जा रही है। 

    तिरंगे के अपमान का जिम्मेदार कौन?

    उधर, जानकारी के अनुसार ललितग्राम निवासी विवेक नामक युवक ने संबंधित दुकान पर तिरंगे के कथित अपमान पर आपत्ति जताते हुए मोबाइल से तस्वीर ली थी। मंगलवार को साइबर थाना की पुलिस भीमपुर थाना पहुंची और युवक से पूछताछ कर जानकारी जुटाई। इसके बाद हिरासत में लिए गए दुकानदार को अपने साथ ले गई। 

    पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि तिरंगे के अपमान का जिम्मेदार कौन है और उसी आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।