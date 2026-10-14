सुपौल में बिना वैध कागजात चल रहा था अल्ट्रासाउंड सेंटर, जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने विजय अल्ट्रासाउंड किया सील

संवाद सूत्र, त्रिवेणीगंज (सुपौल)। Supaul Sealed Health Center: सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज हो गई है।

इसी क्रम में मंगलवार की शाम अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. उमेश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य प्रबंधक एस. अदीब अहमद और स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में एक जांच टीम ने अस्पताल चौक स्थित विजय अल्ट्रासाउंड सेंटर पर औचक छापेमारी की।

इस दौरान जांच टीम को सेंटर का मुख्य संचालक मौके पर अनुपस्थित मिला, जिसके बाद टीम ने सेंटर की गहन और विस्तृत जांच की, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से सेंटर को सील करने की कार्रवाई की।

अस्पताल चौक पर औचक छापेमारी और सील करने की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग को लंबे समय से त्रिवेणीगंज में अवैध और बिना मानकों के संचालित हो रहे जांच केंद्रों की शिकायतें मिल रही थीं। इसी के मद्देनजर मंगलवार की शाम अनुमंडलीय

अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. उमेश कुमार और स्वास्थ्य प्रबंधक एस. अदीब अहमद ने पुलिस बल के साथ मिलकर अस्पताल चौक स्थित विजय अल्ट्रासाउंड सेंटर पर औचक धावा बोला। अचानक हुई इस कार्रवाई से आसपास के अन्य अवैध संचालकों में हड़कंप मच गया और कई लोग अपनी दुकानें बंद कर खिसक गए।

मौके पर संचालक की अनुपस्थिति और भाई की मौजूदगी जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विजय अल्ट्रासाउंड सेंटर पर प्रवेश किया, तो वहां मुख्य संचालक मौके पर मौजूद नहीं मिला। छानबीन करने पर वहां उसका भाई उपस्थित पाया गया। अधिकारियों ने जब संचालक से संपर्क करने या मौके पर बुलाने को कहा, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। टीम ने संचालक की गैर-मौजूदगी में ही वहां मौजूद अन्य कर्मियों और परिजनों के सामने सेंटर के कागजातों की पड़ताल शुरू की।

वैध पंजीयन, अनुमति और कागजातों का पूर्ण अभाव जांच के दौरान सबसे बड़ी खामી यह सामने आई कि सेंटर के संचालन से संबंधित कोई भी वैध पंजीयन (रजिस्ट्रेशन), सरकारी अनुमति पत्र या अन्य जरूरी कानूनी कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जब दस्तावेजों की मांग की, तो संचालक के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो यह सिद्ध कर सके कि सेंटर का संचालन नियमानुसार कानूनी रूप से वैध है। विशेषज्ञ चिकित्सक न मिलने पर स्वास्थ्य महकमे की सख्ती नियमों के अनुसार किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर मरीजों की जांच के लिए योग्य और मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक का होना अनिवार्य है। लेकिन छापेमारी के वक्त सेंटर पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था।