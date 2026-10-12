अंगूठे से दस्तखत तक का सफर, मुंगेर की खुशी ने 50 से अधिक महिलाओं को सिखाया लिखना-पढ़ना, जगाई आत्मनिर्भरता की अलख

शशिकांत, धरहरा (मुंगेर)। कभी जिन हाथों को कलम पकड़ने में झिझक महसूस होती थी और जो महिलाएं बैंक या सरकारी दफ्तरों में कागजों पर अंगूठा लगाने को मजबूर थीं, वे अब पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने नाम के दस्तखत गढ़ रही हैं।

यह सुखद और दूरगामी बदलाव किसी बड़े शहर या चमक-दमक वाले संस्थान से नहीं, बल्कि मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड स्थित महगामा पंचायत के गोविंदपुर गांव में आकार ले रहा है। इस सामाजिक बदलाव की अलख जगाने वाली सूत्रधार हैं हिंदी विषय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहीं गांव की ही होनहार बेटी खुशी कुमारी।

वर्ष 2024 से शुरू हुई उनकी साक्षरता मुहिम अब तक 50 से अधिक महिलाओं के जीवन में अक्षर ज्ञान और उजाला बिखेर चुकी है। खुशी कुमारी राज्य सरकार से पंजीकृत सामाजिक संस्था 'आई सक्षम' से जुड़कर गांव-गांव जाकर उन महिलाओं को साक्षर बना रही हैं, जो सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के कारण बचपन में शिक्षा से वंचित रह गई थीं।

एक घंटे की अनूठी पाठशाला से टूटी झिझक; बैंक और जीविका के कामों में बढ़ी सहूलियत खुशी ने सबसे पहले अनुसूचित जाति, जनजाति और अतिपिछड़ा वर्ग की उन महिलाओं को एक मंच पर जोड़ा, जिन्हें रोजमर्रा के प्रशासनिक व वित्तीय कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

सप्ताह में कई दिन किसी घर के दरवाजे या पेड़ की छांव में महिलाओं का समूह जुटता है और करीब एक घंटे की चौपाल पाठशाला में पढ़ाई-लिखाई का सिलसिला शुरू होता है। शुरुआत में महिलाओं को कलम पकड़ने में संकोच हुआ, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह झिझक दूर हो गई।

आज बिकिनी देवी, साबुजा देवी, कल्पना देवी, सावित्री देवी, राम सखी देवी और सुजाता देवी जैसी दर्जनों महिलाएं स्वयं अपने नाम के हस्ताक्षर कर रही हैं। इससे बैंकों में लेनदेन, जीविका से जुड़े कार्यों और सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरने में उनकी दूसरों पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो गई है।