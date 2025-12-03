सुपौल के 174 पंचायतों में बनेगा शादी का भवन, 32 में चिह्नित भी कर ली गई जमीन

जागरण संवाददाता, सुपौल। गांवों में भी शहर की तरह बेटियों की शादी आधुनिक विवाह भवन में हो इसके लिए सरकार द्वारा संचालित विवाह मंडप योजना की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। योजना के तहत अब तक जिले की 32 पंचायतों में जमीन चिह्नित कर ली गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चिन्हित इन पंचायतों में विवाह मंडप निर्माण को लेकर 16 करोड़ राशि भी उपलब्ध कराने की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है, जबकि शेष बची पंचायतों में भी जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किए गए हैं। अब जब जिले में इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत कर दी गई है तो निश्चित ही गरीब बेटियों के पिता को सहूलियत होगी। दरअसल कम जगह के चलते बरात ठहरने व विवाह में होने वाली परेशानी एक प्रमुख कारण हुआ करता है।

अब जब इसकी कबायद शुरू कर दी गई है तो निश्चित ही इन परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में एक-एक विवाह मंडप बनाया जाना है सरकार ने यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सुविधायुक्त स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य शुरू की है।

योजना के तहत जिले के सभी 174 पंचायत में जमीन की खोज शुरू की गई इनमें से अब तक 32 पंचायत में जमीन भी उपलब्ध हो चुकी है। शेष बची पंचायतों में जमीन उपलब्ध करने के लिए सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।