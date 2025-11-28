भारत-नेपाल सीमा पर SSB ने 4 लाख नेपाली रुपये सहित नेपाली युवक को दबोचा, बाइक जब्त

संवाद सहयोगी, वीरपुर (सुपौल)। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 45वीं वाहिनी की सीमा चौकी भीमनगर के जवानों ने गश्ती एवं चेकिंग के दौरान एक नेपाली युवक को भारी मात्रा में नेपाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया है। 45वीं वाहिनी के कमान अधिकारी जेके शर्मा ने बताया कि सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एसएसबी द्वारा लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना के आधार पर सीमा चौकी सतना के जिम्मेदारी क्षेत्र में सीमा स्तंभ संख्या 202/3 के निकट नेपाली मुद्रा की संभावित तस्करी की आशंका जताई गई थी।

सूचना की पुष्टि हेतु एसएसबी की टीम ने निगरानी एवं चेकिंग अभियान तेज किया। अभियान के दौरान एक नीले रंग की मोटरसाइकिल नेपाल से भारत की ओर संदिग्ध अवस्था में आती दिखी। मोटरसाइकिल को रोककर जांच की गई। पूछताछ में चालक ने अपना नाम किशोर कुमार साह, निवासी ग्राम श्रीपुर, जिला सुनसरी (नेपाल) बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से कुल चार लाख नेपाली रुपये बरामद किए गए। बरामद मुद्रा के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे जाने पर आरोपी संतोषजनक जवाब देने में विफल रहा।

एसएसबी कर्मियों ने बरामद नेपाली मुद्रा एवं मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए मौके पर जब्ती सूची समेत सभी आवश्यक कागजात तैयार किए। इसके बाद गिरफ्तार युवक के साथ जब्त रकम एवं मोटरसाइकिल को अग्रिम कार्रवाई हेतु भीमनगर थाना को सुपुर्द कर दिया गया।