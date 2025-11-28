Language
    भारत-नेपाल सीमा पर SSB ने 4 लाख नेपाली रुपये सहित नेपाली युवक को दबोचा, बाइक जब्त

    By Mithlesh Kumar Jha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:41 AM (IST)

    भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी ने एक नेपाली युवक को चार लाख नेपाली रुपये के साथ गिरफ्तार किया। युवक अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। एसएसबी ने उसकी बाइक भी जब्त कर ली है।

    भीमनगर बार्डर पर एसएसबी ने नेपाली युवक से बरामद की चार लाख नेपाली मुद्रा। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, वीरपुर (सुपौल)। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 45वीं वाहिनी की सीमा चौकी भीमनगर के जवानों ने गश्ती एवं चेकिंग के दौरान एक नेपाली युवक को भारी मात्रा में नेपाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया है।

    45वीं वाहिनी के कमान अधिकारी जेके शर्मा ने बताया कि सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एसएसबी द्वारा लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना के आधार पर सीमा चौकी सतना के जिम्मेदारी क्षेत्र में सीमा स्तंभ संख्या 202/3 के निकट नेपाली मुद्रा की संभावित तस्करी की आशंका जताई गई थी।

    सूचना की पुष्टि हेतु एसएसबी की टीम ने निगरानी एवं चेकिंग अभियान तेज किया। अभियान के दौरान एक नीले रंग की मोटरसाइकिल नेपाल से भारत की ओर संदिग्ध अवस्था में आती दिखी। मोटरसाइकिल को रोककर जांच की गई।

    पूछताछ में चालक ने अपना नाम किशोर कुमार साह, निवासी ग्राम श्रीपुर, जिला सुनसरी (नेपाल) बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से कुल चार लाख नेपाली रुपये बरामद किए गए। बरामद मुद्रा के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे जाने पर आरोपी संतोषजनक जवाब देने में विफल रहा।

    एसएसबी कर्मियों ने बरामद नेपाली मुद्रा एवं मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए मौके पर जब्ती सूची समेत सभी आवश्यक कागजात तैयार किए। इसके बाद गिरफ्तार युवक के साथ जब्त रकम एवं मोटरसाइकिल को अग्रिम कार्रवाई हेतु भीमनगर थाना को सुपुर्द कर दिया गया।

    कमान अधिकारी ने कहा कि सीमा क्षेत्र में तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ सशस्त्र सीमा बल की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सीमा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।