Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Zomato-Blinkit में डायरेक्ट भर्ती, 20000 तक मिलेगी सैलरी; 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका

    By Rajesh Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    सुपौल में 8 दिसंबर को जिला नियोजनालय द्वारा रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जोमैटो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियां वरिष्ठ सहायकों के 200 पदों पर सीधी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सुपौल। जिला नियोजनालय, श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में 8 दिसंबर को एकदिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संयुक्त श्रम भवन स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) परिसर में आयोजित होगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस रोजगार शिविर में प्रतिष्ठित कंपनियां जैसे जोमैटो (Zomato) और हायपरप्यूर (ब्लिंकिट) भाग लेंगी। कंपनी द्वारा वरिष्ठ सहायक के कुल दो सौ पदों पर सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। इन पदों पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से उसी दिन शिविर स्थल पर किया जाएगा।

    नियुक्त अभ्यर्थियों की तैनाती हरियाणा राज्य के गुरुग्राम और फर्रुखनगर में की जाएगी। वरिष्ठ सहायक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को पैकिंग, चयन (पिकिंग), बिल प्रबंधन और प्रेषण (डिस्पैच) से संबंधित कार्य करने होंगे।

    इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक (10वीं) निर्धारित की गई है, जबकि इंटर (12वीं) या स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन के लिए पात्र होंगे। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है।

    चयनित अभ्यर्थियों को 12 हजार से 20 हजार रुपये मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा, साथ ही उत्कृष्ट कार्य के आधार पर प्रोत्साहन राशि और आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

    जिला नियोजनालय ने स्पष्ट किया है कि शिविर में प्रवेश निश्शुल्क है और राष्ट्रीय करियर सेवा के माध्यम से निश्शुल्क पंजीकरण की व्यवस्था भी रहेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी प्रकार के दलाल या एजेंट के प्रलोभन में न आएं। जिला प्रशासन ने युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं।