Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुपौल पुलिस ने छापेमारी में बरामद किया 28 किलो से अधिक गांजा, दो तस्कर गिरफ्तार

    By Bimal Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:37 PM (IST)

    सरायगढ़ में भपटियाही थाना पुलिस ने सरायगढ़ वार्ड नंबर 10 में छापेमारी कर 28 किलो 800 ग्राम गांजा के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    28 किलो से अधिक गांजा बरामद

    संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल)। भपटियाही थाना पुलिस ने सोमवार की रात सरायगढ़ वार्ड नंबर 10 में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को 28 किलो 800 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। यह छापेमारी सूचना के आधार पर की गई, जिसने क्षेत्र में सक्रिय नशा कारोबारियों के मंसूबों को विफल कर दिया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि सरायगढ़ वार्ड नंबर 10 में गांजा तस्कर सक्रिय हैं और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ की खेप रखी गई है। सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की योजना बनाई। 

    आधी रात को धापेमारी

    आधी रात को कामेश्वर साह और वीरेंद्र कुमार के घर पर छापा मारा गया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से 28 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया। दोनों को थाना लाया गया और मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। 

    इस दौरान पुलिस ने वार्ड नंबर 10 के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पति सदानंद साह के घर की भी तलाशी ली, लेकिन वहां कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। हालांकि, पूछताछ के लिए उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में रखा गया, जिसके बाद छोड़ दिया गया। 

    स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है, और नशा कारोबारियों की गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है।