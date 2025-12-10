सुपौल पुलिस ने छापेमारी में बरामद किया 28 किलो से अधिक गांजा, दो तस्कर गिरफ्तार

संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल)। भपटियाही थाना पुलिस ने सोमवार की रात सरायगढ़ वार्ड नंबर 10 में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को 28 किलो 800 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। यह छापेमारी सूचना के आधार पर की गई, जिसने क्षेत्र में सक्रिय नशा कारोबारियों के मंसूबों को विफल कर दिया।

पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि सरायगढ़ वार्ड नंबर 10 में गांजा तस्कर सक्रिय हैं और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ की खेप रखी गई है। सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की योजना बनाई।

आधी रात को धापेमारी आधी रात को कामेश्वर साह और वीरेंद्र कुमार के घर पर छापा मारा गया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से 28 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया। दोनों को थाना लाया गया और मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया।

इस दौरान पुलिस ने वार्ड नंबर 10 के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पति सदानंद साह के घर की भी तलाशी ली, लेकिन वहां कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। हालांकि, पूछताछ के लिए उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में रखा गया, जिसके बाद छोड़ दिया गया।