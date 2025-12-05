Supaul News: घास काटने गई महिला की गला रेतकर हत्या, गांव से 500 मीटर दूर मिला शव
सुपौल में घास काटने गई एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसका शव गांव से 500 मीटर दूर मिला। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मामला दर ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मरौना (सुपौल)। नदी थाना क्षेत्र की ललमनिया पंचायत अंतर्गत लालपुर गांव में शुक्रवार सुबह एक 21 वर्षीय विवाहिता का शव बांसबाड़ी से बरामद किया गया। मृतका रंजू कुमारी के गले पर गहरे कटे के निशान मिले हैं, जिससे गला रेतकर हत्या की आशंका जताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, वह गुरुवार शाम लगभग चार बजे मवेशियों के लिए घास काटने निकली थी। देर रात तक घर नहीं लौटने पर स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।
शुक्रवार सुबह ग्रामीणों की खोजबीन के दौरान गांव से करीब 500 मीटर दूर एक बांसबाड़ी में उसका खून से लथपथ शव मिला। घटनास्थल से घास काटने में इस्तेमाल होने वाली टाेकरी और हसुआ बरामद हुआ।
मृतका ललमनिया पंचायत के लालपुर निवासी गुमानी मंडल की पुत्री थी। उसके भाई ने बताया कि रंजू की शादी करीब एक वर्ष पूर्व मधुबनी जिले के दैता टोल सिंदूरपुरा गांव में हुई थी। उसके पति मजदूरी के लिए दिल्ली में रहते हैं, जिसके कारण वह मायके में रह रही थी।
घटना की सूचना मिलते ही नदी थानाध्यक्ष अमित कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव बरामद वाले इलाके को घेरकर विज्ञानी जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि हत्या के विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है और घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
