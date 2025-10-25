सुपौल में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़; 6 देसी पिस्तौल, कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सुपौल। पुलिस ने राघोपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस मामले में पुलिस ने छह देसी पिस्तौल, तीन कारतूस व अन्य सामान के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार व्यक्ति उक्त थाना क्षेत्र के तुरकाही, वार्ड नंबर 01, रामविशनपुर निवासी गणेश ठाकुर है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस ने शनिवार को बताया कि अवैध हथियारों की बरामदगी के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस को राघोपुर थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री के संचालित होने की सूचना मिली, जिसके बाद वीरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व गठित पुलिस टीम को विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

टीम ने तुरकाही स्थित गणेश ठाकुर के दुकाननुमा घर की घेराबंदी कर तलाशी ली। तलाशी के क्रम में उसके घर से देसी पिस्तौल व कारतूस के अलावा हथियार बनाने वाले उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक ड्रील मशीन व ग्राइंडर मशीन, हेक्शा ब्लेड चलाने वाला औजार, कटर, रेती, पिलाश बैरल बनाने वाला पाईप, हथौड़ा सहित अन्य सामान बरामद हुआ।