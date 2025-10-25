सुपौल में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़; 6 देसी पिस्तौल, कारतूस के साथ एक गिरफ्तार
सुपौल में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 6 देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं, साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि फैक्ट्री में बने हथियार कहां सप्लाई किए जाते थे और इनका इस्तेमाल किन आपराधिक गतिविधियों में होता था। मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, सुपौल। पुलिस ने राघोपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस मामले में पुलिस ने छह देसी पिस्तौल, तीन कारतूस व अन्य सामान के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार व्यक्ति उक्त थाना क्षेत्र के तुरकाही, वार्ड नंबर 01, रामविशनपुर निवासी गणेश ठाकुर है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस ने शनिवार को बताया कि अवैध हथियारों की बरामदगी के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस को राघोपुर थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री के संचालित होने की सूचना मिली, जिसके बाद वीरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व गठित पुलिस टीम को विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
टीम ने तुरकाही स्थित गणेश ठाकुर के दुकाननुमा घर की घेराबंदी कर तलाशी ली। तलाशी के क्रम में उसके घर से देसी पिस्तौल व कारतूस के अलावा हथियार बनाने वाले उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक ड्रील मशीन व ग्राइंडर मशीन, हेक्शा ब्लेड चलाने वाला औजार, कटर, रेती, पिलाश बैरल बनाने वाला पाईप, हथौड़ा सहित अन्य सामान बरामद हुआ।
उसके बाद गणेश ठाकुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने पुलिस के समक्ष हथियार की खरीद-बिक्री व निर्माण करने की बात स्वीकार की।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके परिवार के अन्य सदस्य पूर्व में हथियार के कारोबार में जेल जा चुका है। इस मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन के मामले में संलिप्त अन्य लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। इस मौके पर वीरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।