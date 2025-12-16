Language
    Supaul News: सरकार भवन की धीमी प्रगति देख बिफरे जिलाधिकारी, एजेंसी पर कार्रवाई का निदेश

    By Sunil Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    सुपौल में जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। अधिकांश कार्य संतोषजनक पाए गए, लेकिन छह भव ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सुपौल। जिले में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों के कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक लहटन चौधरी सभागार में जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का उद्देश्य पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना तथा शेष कार्यों में तेजी लाना था।

    बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भवन प्रमंडल एवं एलएईओ के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी तथा संबंधित तकनीकी सहायक उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों से निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

    कार्य एजेंसी भवन प्रमंडल द्वारा जिले में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की समीक्षा के दौरान अधिकांश कार्य संतोषजनक पाया गया। हालांकि समीक्षा के क्रम में यह भी सामने आया कि जिले के शेष छह पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य अपेक्षाकृत धीमी गति से चल रहा है।

    इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल सुपौल को निर्देश दिया कि इन भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण किया जा सके। वहीं एलईओ द्वारा की गई समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि कुछ एजेंसियों द्वारा पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की गई है।

    इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश एलईओ सुपौल को दिया। साथ ही जिन एजेंसियों का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण नहीं हुआ है, उनकी विस्तृत सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया।

    जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि पंचायत सरकार भवन ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ है और इनके निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण और समयबद्ध कार्य पूर्ण करने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

    बैठक के अंत में सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर जनता को इसका लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया गया।