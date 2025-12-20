बिहार में तस्करों के हौसले बुलंद, पुलिस टीम पर किया हमला; प्रभारी सहित चार जख्मी
सुपौल के त्रिवेणीगंज में शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला किया, जिसमें चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह घटना नरहा टोला में अवैध शराब की छापेमारी के दौरा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, त्रिवेणीगंज (सुपौल)। नगर परिषद क्षेत्र के नरहा टोला में अवैध शराब की छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर शराब तस्करों और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया। यह घटना शुक्रवार शाम को हुई, जब पुलिस ने अर्द्धनिर्मित देशी शराब को नष्ट करना शुरू किया। तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला करते हुए उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले में एएलटीएफ प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए।
घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत पुलिस वाहन से अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। इनमें से एक पुलिसकर्मी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सुपौल रेफर किया गया।
जानकारी के अनुसार, पुलिस अवैध शराब की सूचना पर नरहा में छापेमारी करने पहुंची थी। जैसे ही पुलिस ने शराब को जप्त कर विनष्ट करना शुरू किया, तस्कर और उनके समर्थक उग्र हो गए और पुलिस को घेरकर उन पर हमला कर दिया।
हमले में एएलटीएफ प्रभारी सह सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार, थाने के मुंशी जिलानी टेलर, पीटीसी ओमप्रकाश पांडेय और होमगार्ड जवान बाबूनन्द यादव शामिल हैं।
थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि शराब के खिलाफ छापेमारी के दौरान पुलिस पर हमला किया गया है और हमलावरों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुंगेर में तस्करों ने वन विभाग की टीम पर बोला धावा
धरहरा वन क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शुक्रवार को मानगढ़-सिंघिया पथ पर तस्करों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। वन विभाग के रेंजर जंग बहादुर राम ने बताया कि वन क्षेत्र से लकड़ी की तस्करी की सूचना पर छापेमारी की गई।
इस दौरान दो चालक टमटम लेकर और छह चालक टमटम छोड़कर मौके से भाग निकले। वन विभाग के कर्मी जब जब्त किए गए टमटमों को लेकर वापस लौट रहे थे, तभी फरार चालक एकजुट होकर अचानक पथराव करने लगे। हमले में वन विभाग के वाहन का आगे और पीछे का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया।
वन सिपाही विवेक कुमार के दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई। अभिषेक कुमार, राकेश कुमार और आदेश कुमार को भी आंशिक चोटें लगी हैं। घायल कर्मियों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां सभी की स्थिति सामान्य है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थिति को नियंत्रित किया।
पुलिस की मौजूदगी में वन विभाग की टीम सुरक्षित रूप से जब्त टमटमों को विभागीय परिसर तक ले जाने में सफल रही। वन विभाग ने इस मामले में छह नामजद तस्करों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं, पथराव में शामिल आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
