Sharad Navratri 2025: प्रशासन ने की समय पर दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित करने की अपील, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

सुपौल के महद्दीपुर बाजार में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता एसडीएम अभिषेक कुमार ने की। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पर चर्चा हुई और पिछली घटनाओं से सबक लेने का निर्णय लिया गया। एसडीएम ने नशा करने वालों को दूर रखने और समय पर विसर्जन सुनिश्चित करने की बात कही।

संवाद सूत्र, छातापुर (सुपौल)। प्रखंड के महद्दीपुर बाजार में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता त्रिवेणीगंज एसडीएम अभिषेक कुमार ने की। इसमें एसडीपीओ विभाष कुमार, बीडीओ डा. राकेश गुप्ता, थानाध्यक्ष प्रमोद झा के साथ-साथ जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन और स्थानीय नागरिक शामिल हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक में दुर्गापूजा को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर गहन चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि गत वर्ष की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और पूर्व की भांति सामाजिक सौहार्द कायम रहेगा। एसडीएम ने कहा कि पहले के वर्षों में मात्र होमगार्ड के बल पर आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता था, जो गर्व की बात है। विगत वर्ष की घटनाओं से सबक लेकर इस बार बेहतर करना आवश्यक है। उन्होंने नशा करने वालों को आयोजन से दूर रखने, मेला और जुलूस में स्वयंसेवक की सूची बनाने और बुजुर्गों से नई पीढ़ी को इतिहास और जिम्मेदारी से परिचित कराने का आग्रह किया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण आयोजन की जिम्मेदारी अनुमंडल प्रशासन लेगा। एसडीपीओ ने कहा कि समय पर विसर्जन सुनिश्चित करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीजे, आर्केस्ट्रा आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और सभी पूजा समितियां समय पर लाइसेंस लेना सुनिश्चित करें।

बीडीओ ने गत वर्ष दुर्गा पूजा व मोहर्रम जुलूस के दौरान हुई घटना को निंदनीय बताया और कहा कि प्रशासन उससे सबक लेकर इस बार पूरी तैयारी करेगा। थानाध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि थाना पुलिस और समाज मिलकर दुर्गा पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे और समापन के बाद मिलकर खुशी भी मनाएंगे।

शालिग्राम पांडे ने कहा कि छोटी-छोटी बातों को तूल देकर सद्भाव बिगाड़ना समाज के हित में नहीं है। बीते दशकों में मंदिर निर्माण के लिए चाय दुकान तक को हटा लिया गया था, जो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं में नशे पर रोक लगाना अभिभावकों की जिम्मेदारी है, अन्यथा समाज कलंकित होगा।

बैठक में उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने छोटी-छोटी बातों को तूल न देने, बच्चों और युवाओं में नशा पर रोक, समाज में भाईचारा बनाए रखने, आपसी सौहार्द और सहयोग से आयोजन को सफल बनाने की अपील की।