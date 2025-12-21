सुपौल में रेलवे परियोजना में आई विद्यालय की जमीन, 102 छात्रों के भविष्य पर संकट
संवाद सूत्र, जदिया (सुपौल)। त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के जदिया थाना अंतर्गत जदिया पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर इन दिनों गंभीर संकट का सामना कर रहा है।
सुपौल-गलगलिया रेलवे परियोजना के विस्तार के कारण विद्यालय की पूरी जमीन परियोजना की जद में आ जाने से विद्यालय का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है।
इस स्थिति ने यहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर स्थानीय ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी, जबकि विद्यालय का विधिवत संचालन वर्ष 2007 से प्रारंभ हुआ।
प्रारंभिक वर्षों में विद्यालय के पास अपनी भूमि नहीं थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानाध्यापक मु. इरफान के प्रयासों से वर्ष 2011 में विद्यालय को दो कट्ठा जमीन उपलब्ध कराई गई, जिसका विधिवत निबंधन भी कराया गया। तभी से इसी भूमि पर विद्यालय का संचालन होता आ रहा है।
वर्तमान में विद्यालय में 102 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय में तीन पुरुष एवं एक महिला शिक्षक कार्यरत हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षक नियमित रूप से शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं।
हालांकि, विद्यालय की बुनियादी सुविधाएं पहले से ही काफी कमजोर स्थिति में हैं। विद्यालय परिसर में बिना फाटक का केवल एक शौचालय उपलब्ध है, जो सुरक्षा और स्वच्छता के दृष्टिकोण से चिंताजनक बना हुआ है। अब विद्यालय की समस्या और गंभीर हो गई है।
विद्यालय के ठीक पीछे रेलवे पुल निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। रेलवे परियोजना के अंतर्गत विद्यालय की पूरी भूमि आने से भविष्य में विद्यालय संचालन को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में प्रधानाध्यापक मु. इरफान ने बताया कि विद्यालय की संपूर्ण जमीन रेलवे परियोजना की जद में चली गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस गंभीर समस्या की जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को मौखिक रूप से दे दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय या वैकल्पिक व्यवस्था सामने नहीं आई है।
स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग एवं रेलवे प्रशासन से मांग की है कि विद्यालय के लिए तत्काल वैकल्पिक भूमि या सुरक्षित भवन की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो।
बता दें कि क्षेत्र अंतर्गत यह पहला विद्यालय नहीं है जिसकी पूरी जमीन रेलवे परियोजना के जद में है। बल्कि परसागढ़ी दक्षिण पंचायत के प्राथमिक विद्यालय मुसहरी टोला कुपाड़ी विद्यालय भी इसी संकट से जूझ रहा है। रेलवे के द्वारा इस विद्यालय प्रांगण में मिट्टी का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है।
