कोहरे के कारण बढ़ीं सड़क दुर्घटनाएं, वाहनों पर लगाएं रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप

संवाददाता, सुपौल। जिले में सर्दी और घने कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं एवं जनहानि की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की जा रही है। कम विजिबिलिटी, हेडलाइट की चमक, तेज गति तथा भारी वाहनों के स्पष्ट न दिखने के कारण रात एवं सुबह के समय दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं।

इसी गंभीर परिस्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में जिला परिवहन कार्यालय ने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक व्यापक सुरक्षा अभियान शुरू किया है। इस तहत जिले में सभी प्रकार के वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव, रेडियम टेप, प्राथमिक उपचार पेटी, अग्निशमन यंत्र आदि सुरक्षा उपकरण अनिवार्य किए गए हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी डॉ. संजीव कुमार सज्जन ने बताया कि यह कदम त्वरित, अत्यावश्यक एवं पूर्णतः जनहित में है। आदेश के अनुसार ट्रक, बस, ऑटो, ट्रैक्टर, निजी वाहन और सरकारी वाहनों के पीछे की ओर रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा, जिससे वाहन दूर से स्पष्ट दिखेंगे और दुर्घटनाओं की संभावना में उल्लेखनीय कमी आएगी।

अभियान की अवधि एवं कार्यान्वयन आदेश की अवधि 06 दिसंबर से 05 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यह अभियान केवल जन-जागरूकता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

जिला परिवहन कार्यालय द्वारा अधिकृत एजेंसी को निजी एवं वाणिज्यिक वाहनों पर न्यूनतम शुल्क पर कार्य करने का निर्देश दिया गया है, जबकि सरकारी वाहनों, एंबुलेंस आदि में यह मुफ्त में लगाया जा रहा है। साइकिल एवं बाइक पर भी रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य घने कोहरे के बीच कई स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच रही है। परिवहन कार्यालय ने समीक्षा के दौरान पाया कि साइकिल और मोटरसाइकिल पर रिफ्लेक्टिव टेप नहीं होने के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

इसी को ध्यान में रखते हुए इस अभियान के अंतर्गत मोटरसाइकिल तथा साइकिल पर भी रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप पूरी तरह मुफ्त में लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जिले के प्रमुख चौक-चौराहों, बाजार क्षेत्रों, मुख्य सड़कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में परिवहन विभाग की टीम मौके पर कैंप लगाकर साइकिल एवं बाइक में मुफ्त में रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का कार्य कर रही है। सरकारी वाहनों पर लगाया गया रिफ्लेक्टिव टेप अभियान के तहत समाहरणालय परिसर में स्थित सभी सरकारी पदाधिकारियों के वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया, ताकि आम जनता के बीच यह संदेश जाए कि सड़क सुरक्षा एक छोटी सी पहल से भी सुनिश्चित की जा सकती है और कोहरे के बीच दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।