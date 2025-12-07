Language
    Raghopur Rail Overbridge: सुपौल के लोगों को नए साल पर मिलेगा तोहफा, जल्द चालू होगा राघोपुर रेल ओवरब्रिज 

    By Roshan Kumar Rashik Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:24 PM (IST)

    सुपौल के राघोपुर में वीरपुर-विहपुर एनएच 106 पर बन रहे रेल ओवरब्रिज का काम लगभग पूरा हो गया है। अनुमान है कि यह पुल 2026 तक जनता के लिए खुल जाएगा, जिसस ...और पढ़ें

    बनकर तैयार राघोपुर रेल ओवरब्रिज। (जागरण)

    संवाद सूत्र, राघोपुर (सुपौल)। प्रखंड के लाखों लोग सहित वीरपुर-विहपुर एनएच 106 पर सफर करने वाले आमलोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।

    क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग राघोपुर रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। निर्माण कार्य की गति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में यह पुल आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

    जाम से मिलेगी निजात

    राघोपुर में रेल फाटक के कारण अक्सर लगने वाले लंबे जाम से निजात पाना इस पुल का सबसे बड़ा उद्देश्य है। विशेष रूप से स्कूली बसों के लिए यह पुल वरदान साबित होगा। परिचालन शुरू होने से स्कूली बच्चों का आवागमन सुगम हो जाएगा, और वे समय पर अपने शिक्षण संस्थान और शिक्षण संस्थान से अपने घर पहुंच सकेंगे।

    यातायात सुगम होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि क्षेत्र की व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियां भी गति पकड़ेंगी। गौरतलब है कि सहरसा-फारबिसगंज रेल परिचालन के बाद सुपौल जिला मुख्यालय के लोहिया चौक, सरायगढ़, और राघोपुर में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था।

    समापन की ओर कार्य

    इन परियोजनाओं में भपटियाही (एनएच 57 पर) स्थित रेल ओवरब्रिज का परिचालन महीनों पहले ही सफलतापूर्वक शुरू हो चुका है। सुपौल और राघोपुर आरओबी का कार्य तेजी से प्रगति पर था। राघोपुर आरओबी का कार्य अब समापन की ओर है जिसके चलते स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है।

    क्षेत्र के लोग इसे नए वर्ष के एक बड़े तोहफे के रूप में देख रहे हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। प्रशासन और निर्माण एजेंसी तेजी से फिनिशिंग टच देने में जुटी है ताकि निर्धारित समय पर इसे जनता के लिए खोला जा सके।