Supaul News: सुपौल वालों के लिए खुशखबरी, 33 हजार वोल्ट लाइन से जुड़ेगा परसरमा पावर सब-स्टेशन

    By Sanoj Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, सुपौल। सुपौल विधानसभा क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित समस्या अब समाधान की ओर है। जिसका सामना परसरमा क्षेत्र व इसके आसपास के गांव वर्षों से करते आ रहे थे। जिला मुख्यालय से महज 11 किलोमीटर दूर सुपौल-सहरसा मुख्य सड़क किनारे अवस्थित परसरमा पावर सब-स्टेशन को जल्द ही वैकल्पिक 33 हजार वोल्ट लाइन से जोड़ा जाएगा।

    बरसात के मौसम में अक्सर कई-कई घंटे से लेकर कभी-कभी कई दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती थी, जिसके कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी होती थी। अब यह वैकल्पिक लाइन इस समस्या से स्थायी निजात दिलाएगी।

    जिला परिषद सदस्य रजनीश कुमार सिंह ने कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति विभाग सुपौल कार्यालय पहुंचकर कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता परसरमा के साथ मुलाकात कर इस कार्य पर विस्तृत चर्चा की गई। उक्त कार्य को जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

    लगभग 16 किलोमीटर लंबी इस नई लाइन को बसबिट्टी 33 केवी लाइन से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में कैपकॉन कंपनी को कार्यादेश जारी कर दिया गया है तथा सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। विभागीय प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।

    बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में 11 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ था। मतदान के अगले दिन ही विधायक एवं बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव परसरमा, बैरल, बरुआरी पूर्वी, पश्चिमी तथा मोहनिया गांव पहुंचकर मतदाताओं से मुलाकात की थी और उन्हें धन्यवाद दिया था।

    बरुआरी पश्चिम में पेंशनर समाज के सभापति सुरेश्वर सिंह के आवास पर आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने जनता की इस बिजली समस्या पर कहा था अभी आचार संहिता लागू है इसलिए घोषणा संभव नहीं है, लेकिन यह काम चुनाव के बाद अवश्य कराया जाएगा। आज उस वादे को पूरा करने की दिशा में तेज रफ्तार से काम होता देख क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है।

    कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति विभाग सुपौल के नेतृत्व में सहायक अभियंता व कनीय अभियंता परसरमा के साथ विस्तृत बैठक कर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं।