    अब नो पार्किंग में वाहन लगाना पड़ेगा भारी, विभाग ने शुरू की तैयारी

    By Bimal Bharti Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:05 PM (IST)

    सुपौल में अब नो पार्किंग में वाहन लगाना भारी पड़ेगा क्योंकि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यह कदम उठाया ...और पढ़ें

    नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर होगी कार्रवाई। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल)। भपटियाही बाजार क्षेत्र में सड़क पर अवैध रूप से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ जिला परिवहन विभाग ने सोमवार की संध्या सख्त कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर चालान काटे। इस कार्रवाई से वाहन चालकों और दुकानदारों के बीच हड़कंप की स्थिति देखी गई।

    लंबे समय से बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे अवैध पार्किंग की समस्या बनी हुई थी, जिससे आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

    इसी को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए मिशन मोड में कार्रवाई शुरू की। सोमवार की संध्या डीटीओ सुपौल संजीव कुमार सज्जन अपने कई कर्मियों के साथ नेशनल हाइवे पर स्थित विश्वकर्मा मोड़ पहुंचे। वहां सबसे पहले बिना हेलमेट चल रहे दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई।

    नियमों का उल्लंघन कर बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों का चालान काटा गया और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। इसके बाद डीटीओ की टीम भपटियाही बाजार की ओर बढ़े, जहां सड़क के दोनों किनारों पर अवैध रूप से खड़ी चार पहिया गाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया गया।

    टीम ने बाजार क्षेत्र में घूम-घूमकर उन सभी वाहनों का चालान काटा जो सड़क पर निर्धारित सीमा और चिन्ह से बाहर अवैध रूप से पार्क किए गए थे। कई वाहन चालक अपनी गाड़ियों को दुकान के सामने या सड़क के बीचोबीच खड़ा कर खरीदारी कर रहे थे, जिससे यातायात बाधित हो रहा था।

    कार्रवाई के दौरान कुछ वाहन चालकों ने चालान से बचने की कोशिश भी की, लेकिन परिवहन विभाग की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतते हुए सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की।

    अलग-अलग जगहों पर पुलिस की टीमें तैनात

    इस संबंध में पूछे जाने पर डीटीओ ने बताया कि सड़क पर लगने वाले जाम और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जिला परिवहन विभाग पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि जिले भर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग टीमों को तैनात किया गया है।

    सड़क पर खींची गई वाइट पट्टी और निर्धारित पार्किंग चिन्ह के बाहर यदि कोई भी वाहन खड़ा पाया जाता है, तो उसका चालान काटा जाएगा। डीटीओ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़क पर अवैध रूप से वाहन पार्क करना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह दुर्घटनाओं का भी बड़ा कारण बनता है।

    बाजार क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि अवैध पार्किंग के कारण एंबुलेंस, स्कूल वाहन और अन्य जरूरी वाहनों को निकलने में कठिनाई होती है। ऐसे में आम लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने अब अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

    जारी रहेगी कार्रवाई 

    उन्होंने आगे कहा कि सोमवार को कई गाड़ियों का चालान काटा गया है और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। आने वाले दिनों में जिले के अन्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

    उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें, निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करें और सड़क को जाममुक्त रखने में प्रशासन का सहयोग करें। उधर डीटीओ की इस कार्रवाई से कई वाहन चालकों की परेशानी भी देखी गई।

    कुछ लोगों को अचानक चालान कटने से आर्थिक बोझ की चिंता सताने लगी, वहीं कई दुकानदारों ने कहा कि बाजार में पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग मजबूरी में सड़क पर वाहन खड़े कर देते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि नियम सबके लिए समान हैं और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।